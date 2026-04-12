Prevén días soleados en Saltillo; temperatura bajará a mitad de semana
El pronóstico anticipa calor sin lluvias en los próximos días, con un ligero descenso térmico hacia el miércoles
En Saltillo, los próximos días estarán marcados por ambiente cálido, cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Para este lunes se espera una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 13, con viento del sureste que podría alcanzar rachas de hasta 21 kilómetros por hora.
El martes se mantendrán condiciones similares, con una máxima de 29 grados y cielo poco nuboso.
Será hasta el miércoles cuando se registre un cambio en el comportamiento del clima, con mayor presencia de nubes y una disminución en la temperatura máxima, que descenderá a 26 grados.
A pesar de este aumento en la nubosidad, no se prevén precipitaciones durante este periodo, mientras que el viento cambiará su dirección hacia el norte.