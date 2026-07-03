Provoca aparatoso accidente al intentar dar vuelta en Saltillo; dos resultan heridas

Un accidente vehicular con personas lesionadas se registró en el cruce de los bulevares Emilio Arizpe de la Maza y Antonio Cárdenas, en Saltillo, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, de la Secretaría de Salud y a corporaciones municipales para brindar atención a los involucrados. Conforme a las primeras investigaciones, Marco Arturo ¨N¨, de 60 años, conducía una camioneta Dodge sobre el bulevar Antonio Cárdenas y pretendía dar vuelta a la izquierda para incorporarse al bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

Al realizar la maniobra, presuntamente le quitó el derecho de paso a un automóvil Nissan March, que tenía la luz del semáforo en verde, conducido por Jorge Alberto Castañeda Delgado, de 40 años, quien circulaba sobre el bulevar Antonio Cárdenas con dirección al periférico.

Tras el impacto, resultaron lesionadas Rosa Esther ¨N¨, de 39 años, quien recibió atención médica en el lugar por parte de personal de la Secretaría de Salud, y Karina ¨N¨, de 48 años, quien fue valorada por elementos del Cuerpo de Bomberos. Debido a las lesiones que presentaba, Karina fue trasladada por personal de Bomberos a la Clínica 82 del IMSS para recibir atención médica. En tanto, los demás involucrados permanecieron en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y recabaron la información necesaria para elaborar el peritaje. Las autoridades señalaron que esperarán las declaraciones de los participantes para determinar el deslinde de responsabilidades.