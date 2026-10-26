Provoca aparatoso choque al intentar retornar en la carretera 54

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Saltillo
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    Provoca aparatoso choque al intentar retornar en la carretera 54
    Pese a los daños materiales ocasionados por el choque, las autoridades no reportaron personas lesionadas. ULISES MARTÍNEZ

El percance ocurrió a la altura del ejido Buenavista, cuando el conductor de un automóvil intentó cambiar de sentido y el operador de la unidad pesada trató de esquivarlo

Un accidente entre un automóvil y un camión de volteo se registró en la carretera 54, con dirección a Zacatecas, a la altura del ejido Buenavista, en Saltillo.

En el accidente participaron un Nissan March y un camión de volteo que circulaban por dicha vía, cuando el conductor del automóvil intentó realizar una maniobra para retornar sin percatarse de que tenía al camión muy cerca.

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$!El operador del camión intentó esquivar al automóvil y terminó invadiendo el carril de circulación contraria.
El operador del camión intentó esquivar al automóvil y terminó invadiendo el carril de circulación contraria. ULISES MARTÍNEZ

El conductor del March se detuvo de manera intempestiva, lo que impidió que el operador del camión, que circulaba detrás, pudiera frenar a tiempo. Por ello, intentó hacerse a un costado por el lado izquierdo, ya que por el derecho circulaban otros vehículos.

Ante esta situación, el conductor del camión intentó esquivar el automóvil y terminó invadiendo el carril de circulación contraria, mientras que el vehículo particular avanzó para realizar la maniobra de retorno, lo que derivó en el accidente.

$!Elementos de la Policía del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.
Elementos de la Policía del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

Tras el reporte de los hechos, elementos de la Policía del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes.

Se esperaba la llegada de las aseguradoras de ambos vehículos para evaluar los daños y determinar las responsabilidades derivadas del percance. Por fortuna, no hubo personas lesionadas.

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