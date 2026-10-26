Provoca aparatoso choque al intentar retornar en la carretera 54

Un accidente entre un automóvil y un camión de volteo se registró en la carretera 54, con dirección a Zacatecas, a la altura del ejido Buenavista, en Saltillo. En el accidente participaron un Nissan March y un camión de volteo que circulaban por dicha vía, cuando el conductor del automóvil intentó realizar una maniobra para retornar sin percatarse de que tenía al camión muy cerca.

El conductor del March se detuvo de manera intempestiva, lo que impidió que el operador del camión, que circulaba detrás, pudiera frenar a tiempo. Por ello, intentó hacerse a un costado por el lado izquierdo, ya que por el derecho circulaban otros vehículos.

Ante esta situación, el conductor del camión intentó esquivar el automóvil y terminó invadiendo el carril de circulación contraria, mientras que el vehículo particular avanzó para realizar la maniobra de retorno, lo que derivó en el accidente.