Provoca conductora choque por alcance tras no frenar a tiempo en Saltillo

Un choque por alcance se registró sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura de las vías del tren, luego de que una conductora no alcanzara a detener su unidad a tiempo, en Saltillo.

Según los primeros informes, los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas cuando el conductor de un vehículo Mazda redujo la velocidad al cruzar la zona ferroviaria. Sin embargo, la conductora de una camioneta familiar Chevrolet no advirtió la maniobra y terminó impactándolo por la parte posterior.