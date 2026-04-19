Provoca conductora choque por alcance tras no frenar a tiempo en Saltillo

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Saltillo
/ 19 abril 2026
    Provoca conductora choque por alcance tras no frenar a tiempo en Saltillo
    El accidente se registró alrededor de las 23:00 horas, cuando uno de los vehículos redujo la velocidad al cruzar la zona ferroviaria, lo que derivó en el impacto por parte de la camioneta que lo seguía. MARTÍN ROJAS

El accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades

Un choque por alcance se registró sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura de las vías del tren, luego de que una conductora no alcanzara a detener su unidad a tiempo, en Saltillo.

Según los primeros informes, los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas cuando el conductor de un vehículo Mazda redujo la velocidad al cruzar la zona ferroviaria. Sin embargo, la conductora de una camioneta familiar Chevrolet no advirtió la maniobra y terminó impactándolo por la parte posterior.

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$!A pesar de lo aparatoso del percance, no fue necesaria la presencia de cuerpos de emergencia médica, ya que no se reportaron personas con lesiones de gravedad.
A pesar de lo aparatoso del percance, no fue necesaria la presencia de cuerpos de emergencia médica, ya que no se reportaron personas con lesiones de gravedad. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, siendo elementos de Tránsito Municipal quienes acudieron al lugar de los hechos.

$!Las unidades siniestradas fueron retiradas con apoyo de una grúa y el caso turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades correspondiente.
Las unidades siniestradas fueron retiradas con apoyo de una grúa y el caso turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades correspondiente. MARTÍN ROJAS

Tras el incidente, afortunadamente no se reportaron personas con lesiones de consideración, únicamente daños materiales en ambas unidades. Por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos de alguna institución médica.

Finalmente los vehículos involucrados fueron remolcados mediante una grúa, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos viales en donde se deslindarán las responsabilidades.

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