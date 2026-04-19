Provoca conductora choque por alcance tras no frenar a tiempo en Saltillo
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El accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades
Un choque por alcance se registró sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura de las vías del tren, luego de que una conductora no alcanzara a detener su unidad a tiempo, en Saltillo.
Según los primeros informes, los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas cuando el conductor de un vehículo Mazda redujo la velocidad al cruzar la zona ferroviaria. Sin embargo, la conductora de una camioneta familiar Chevrolet no advirtió la maniobra y terminó impactándolo por la parte posterior.
Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, siendo elementos de Tránsito Municipal quienes acudieron al lugar de los hechos.
Tras el incidente, afortunadamente no se reportaron personas con lesiones de consideración, únicamente daños materiales en ambas unidades. Por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos de alguna institución médica.
Finalmente los vehículos involucrados fueron remolcados mediante una grúa, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos viales en donde se deslindarán las responsabilidades.