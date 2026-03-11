Proyectarán en Saltillo documental sobre pioneras del cine feminista

Saltillo
/ 11 marzo 2026
    Proyectarán en Saltillo documental sobre pioneras del cine feminista
    El Colectivo Cine Mujer, estuvo activo de e 1975 a 1987, con la llamada segunda oleada del feminismo. ESPECIAL
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

La Facultad de Ciencias Sociales de la UAdeC realizará una función gratuita de Rebeladas, cinta que recupera la historia del colectivo Cine Mujer

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) realizará en Saltillo la proyección del documental Rebeladas, una producción que revisita la historia del Colectivo Cine Mujer. La agrupación —durante los años setenta y ochenta— utilizó el cine para denunciar problemáticas de género en México.

El documental, dirigido por Andrea Gautier y Tabatta Salinas, recupera los testimonios de integrantes del colectivo y revisa el impacto de su trabajo audiovisual. La cinta, invita a la audiencia a reflexionar sobre la lucha contra la violencia de género, el machismo y la defensa del aborto, evidenciando que estas problemáticas siguen vigentes.

Siendo una coproducción España-México (2023) con duración de 82 minutos, ha sido exhibida en espacios como el Festival Internacional de Cine de Morelia y DocsMx. La cinta explora cómo el cine fue utilizado por sus realizadoras como una herramienta de intervención social y política.

Tras la proyección, se contempla un espacio de diálogo, en el que se buscará reflexionar sobre el papel del cine en la visibilización de las luchas feministas y su relación con los debates contemporáneos sobre género. Para este espacio, se contará con la participación de la directora de la Facultad de Ciencias Sociales, Machely Flores; así como de Merle Iliná de Impacta Cine.

La función se llevará a cabo el martes 17 de marzo a las 17:00 horas en la Galería de la Facultad de Ciencias Sociales, ubicada en la calle Licenciado Benito Juárez 139, en la Zona Centro de Saltillo. La actividad será gratuita y abierta al público.

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

