¿Qué factores definen hoy la compra de vivienda en Saltillo y la región?
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Adquirir casa ya no es sólo elegir cuatro paredes. Hoy los compradores deben evaluar puntos como la conectividad, la comunidad y el potencial de plusvalía del entorno donde invierten: especialista
Quienes buscan adquirir una vivienda en Saltillo y la región tienen sobre la mesa más variables que nunca: ya no basta con mirar el precio o el número de habitaciones, sino que factores como la conectividad, la comunidad y la plusvalía se han vuelto determinantes para tomar una decisión acertada, tanto a corto como a largo plazo.
De acuerdo con especialistas, por un lado la ubicación se mantiene como uno de los factores prioritarios e indispensables para las familias al momento de elegir vivienda. Dentro de este criterio entran la proximidad al trabajo o a lugares frecuentes, el acceso al transporte público y la disponibilidad de servicios, hospitales y supermercados cercanos.
La conectividad vial forma también parte importante en la decisión final: qué tan cerca está el fraccionamiento de las vialidades principales de la ciudad y qué tanto facilitan los traslados diarios hacia el trabajo, la escuela o zonas metropolitanas vecinas.
Asimismo, la visión sobre la plusvalía ha ganado un terreno significativo entre las prioridades de los compradores durante los últimos años. Ya no se trata sólo de elegir una buena ubicación, sino de analizar qué valor puede dejar para la familia a futuro.
Para Édgar Sánchez, gerente de Ventas de Ruba, la decisión de comprar una vivienda debe entenderse como una inversión integral y no únicamente como la adquisición de un patrimonio.
El experto explica que, además de analizar las características físicas de la casa, es indispensable valorar el entorno donde se ubica y las oportunidades de desarrollo que ofrece un futuro.
Desde esa perspectiva, considera que una vivienda también representa un respaldo financiero para las familias, ya que el incremento en su valor puede convertirse en un activo importante ante distintos proyectos o necesidades.
“Por ello, es importante evaluar el potencial de crecimiento del entorno y las perspectivas de desarrollo de la zona, ya que estos factores influyen directamente en la capacidad de generar valor a largo plazo”, expone.
OTROS ASPECTOS FUNDAMENTALES
Pero también es importante que el inmueble responda a los requerimientos individuales de cada comprador: el espacio suficiente de acuerdo a las necesidades de cada familia, el número de habitaciones y baños, y la funcionalidad de espacios como la sala, el comedor y la cocina.
Por otra parte, la seguridad del entorno donde se ubica el desarrollo residencial es un punto indispensable dentro de la planificación de compra. A esto se suma la infraestructura social del fraccionamiento, es decir, si existe una comunidad activa alrededor de espacios compartidos y vida vecinal, más allá de la vivienda individual.
Además, los espacios sociales -áreas verdes, estacionamientos y amenidades en general- forman parte de los aspectos que hoy se revisan antes de comprar, ya que inciden directamente en la calidad de vida cotidiana dentro del fraccionamiento.
DESARROLLOS QUE MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA
Un ejemplo de cómo estos criterios pueden integrarse en un mismo desarrollo es Veredas Residencial, en Ramos Arizpe.
En materia de ubicación, su acceso principal se encuentra cerca del bulevar Plan de Guadalupe, una de las vialidades de mayor relevancia del municipio, lo que facilita los traslados tanto hacia Saltillo como hacia Monterrey.
Además, el desarrollo cuenta con cercanía a centros comerciales, instituciones educativas y servicios de salud.
En cuanto a plusvalía, Ramos Arizpe atraviesa un momento de expansión industrial impulsado por el nearshoring, lo que ha incrementado la demanda de vivienda en la zona y, con ello, el potencial de valorización de desarrollos como Veredas a mediano plazo.