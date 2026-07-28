¿Qué factores definen hoy la compra de vivienda en Saltillo y la región?

Quienes buscan adquirir una vivienda en Saltillo y la región tienen sobre la mesa más variables que nunca: ya no basta con mirar el precio o el número de habitaciones, sino que factores como la conectividad, la comunidad y la plusvalía se han vuelto determinantes para tomar una decisión acertada, tanto a corto como a largo plazo.

De acuerdo con especialistas, por un lado la ubicación se mantiene como uno de los factores prioritarios e indispensables para las familias al momento de elegir vivienda. Dentro de este criterio entran la proximidad al trabajo o a lugares frecuentes, el acceso al transporte público y la disponibilidad de servicios, hospitales y supermercados cercanos.

La conectividad vial forma también parte importante en la decisión final: qué tan cerca está el fraccionamiento de las vialidades principales de la ciudad y qué tanto facilitan los traslados diarios hacia el trabajo, la escuela o zonas metropolitanas vecinas.

Asimismo, la visión sobre la plusvalía ha ganado un terreno significativo entre las prioridades de los compradores durante los últimos años. Ya no se trata sólo de elegir una buena ubicación, sino de analizar qué valor puede dejar para la familia a futuro.

Para Édgar Sánchez, gerente de Ventas de Ruba, la decisión de comprar una vivienda debe entenderse como una inversión integral y no únicamente como la adquisición de un patrimonio.