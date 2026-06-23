Ramos Arizpe: de polo industrial a ciudad para las familias

Sánchez destacó que una de las ventajas competitivas de habitar en este municipio es el factor económico de los inmuebles, ya que los costos de las casas en la localidad continúan mostrando un margen más accesible en comparación con los precios registrados en la vecina ciudad de Saltillo o en la zona metropolitana de Monterrey.

“El crecimiento que ha tenido Ramos en los últimos años está impulsado por el sector automotriz, la manufactura y el fenómeno del nearshoring. Como consecuencia, la demanda de vivienda se ha incrementado por la llegada de trabajadores a las empresas de la región”, señaló.

Édgar Sánchez, gerente de ventas de la desarrolladora Ruba, explicó que la llegada de personal a las plantas industriales es el motor que impulsa los nuevos proyectos inmobiliarios, entre los cuales la empresa mantiene actualmente presencia activa en los sectores de Veredas y Rincón de los Pinos.

Así, la consolidación industrial ha generado un incremento en la demanda de vivienda debido al constante arribo de trabajadores hacia las empresas locales, lo que a su vez ha incentivado la creación de nuevos desarrollos habitacionales en la región de la mano de empresas desarrolladoras.

La transformación de Ramos Arizpe se refleja más allá de sus parques industriales. Mientras la actividad manufacturera continúa atrayendo inversiones y talento, la ciudad suma nuevos fraccionamientos, servicios y espacios que fortalecen la calidad de vida de miles de familias que hoy encuentran en el municipio una opción para construir su futuro.

Respecto a las características particulares de las zonas habitacionales, detalló que el fraccionamiento Veredas Residencial cuenta con una ubicación privilegiada al tener su acceso principal cercano a la avenida Plan de Guadalupe, la vialidad de mayor relevancia en Ramos Arizpe.

“Veredas Residencial se encuentra en una ubicación estratégica, con acceso rápido al Bulevar Plan de Guadalupe, una de las principales vialidades de Ramos Arizpe. Esta conectividad facilita los traslados tanto hacia Monterrey como hacia Saltillo. Además, el desarrollo cuenta con cercanía a centros comerciales, instituciones educativas y servicios de salud, factores que aportan valor y comodidad a las familias”, expuso Sánchez.

Por otra parte, en lo correspondiente al sector Rincón de los Pinos, Sánchez enfatizó los recientes avances en materia de conectividad vial, haciendo mención de la entrega de un nuevo bulevar que conecta directamente de forma fluida a este complejo residencial con el sector de Real del Valle.

“Recientemente se inauguró el bulevar que conecta Rincón de los Pinos con Real del Valle, dos de nuestros desarrollos. Uno de ellos continúa activo, mientras que el otro concluyó exitosamente su ciclo de ventas. Además, se cuenta con el libramiento, que facilita la conexión tanto con Nuevo León como con Torreón”, afirmó.

PRIORIDAD EN LA EDUCACIÓN

El directivo de la empresa inmobiliaria añadió que las instituciones educativas cercanas son determinantes para las familias, detallando que el complejo de Rincón de los Pinos es un desarrollo de gran escala que incluye un jardín de niños en su interior, como parte de un esquema de servicio comunitario implementado en sus desarrollos.

Al ser cuestionado sobre las necesidades principales que busca resolver la población, Sánchez señaló que la educación y el cuidado de la salud se ubican de manera clara en la cima de las prioridades de los compradores que planean establecerse de manera definitiva en la zona: “por ello buscamos que nuestros desarrollos ofrezcan acceso cercano a este tipo de servicios, contribuyendo al bienestar y la tranquilidad de nuestros residentes”, comentó.

En el ámbito de las condiciones generales de vida dentro del municipio, el entrevistado apuntó que la conectividad interna y externa es un elemento valorado, toda vez que los habitantes de la región suelen enfrentar problemáticas relacionadas con el tránsito vehicular y los tiempos de traslado diarios.

Sánchez consideró que la movilidad urbana en Ramos Arizpe es rápida y eficiente, y que el entorno municipal ha sumado de forma paulatina diversos satisfactores en los rubros de entretenimiento, espacios de salud y alternativas recreativas, que complementan las actividades cotidianas de las familias.

“Una de las ventajas de Ramos Arizpe es su accesibilidad. Aunque se trata de una ciudad con una escala poblacional distinta a la de Saltillo, los desarrollos se encuentran en zonas estratégicamente ubicadas, con buena conectividad y tiempos de traslado eficientes. Además, la movilidad dentro del municipio suele ser ágil, lo que representa un valor importante para quienes buscan calidad de vida”.

Con un marcado desarrollo, mejor conectividad, nuevos fraccionamientos y una oferta creciente de servicios, Ramos Arizpe vive una transformación que va más allá de la industria. El municipio se consolida como una opción para quienes buscan cercanía con los principales centros productivos de la región sin renunciar a la comodidad, la accesibilidad y las condiciones necesarias para el desarrollo familiar.