Reportan comercios del Centro de Saltillo saldo blanco tras marcha del 8M

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 9 marzo 2026
#8M
    Reportan comercios del Centro de Saltillo saldo blanco tras marcha del 8M
    Comerciantes reconocieron el acompañamiento de autoridades municipales durante la movilización. DANIELA MIRANDA

El presidente de los comerciantes del Centro Histórico, Alan Christian Duarte, destacó el ambiente de respeto durante la marcha

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo informó que, tras la marcha realizada en el marco del 8 de marzo, los establecimientos ubicados en la calle de Allende y gran parte del primer cuadro de la ciudad registraron saldo blanco, sin daños ni grafitis en sus instalaciones.

De acuerdo con la agrupación, la jornada también se desarrolló en un ambiente de respeto y solidaridad, luego de que previamente varios negocios colocaran moños morados en sus cortinas y fachadas como muestra de apoyo a la movilización.

TE PUEDE INTERESAR: Muchas voces, un clamor: mujeres marchan en el 8M por una vida libre de violencia en Saltillo

Durante la manifestación, las intervenciones se concentraron principalmente en la Plaza Nueva Tlaxcala y en algunas paredes de edificios gubernamentales, lo cual ya se tenía previsto dentro del contexto de la protesta.

Desde temprana hora de este lunes, cuadrillas de Servicios Primarios del municipio comenzaron labores de limpieza en distintos puntos del Centro Histórico, con el objetivo de recuperar y mantener en buenas condiciones los espacios públicos.

Asimismo, los comerciantes reconocieron el acompañamiento de las autoridades municipales, así como los recorridos realizados por la Comisaría de Seguridad Pública y la Patrulla Violeta, acciones que contribuyeron a mantener un ambiente de orden durante la jornada.

TE PUEDE INTERESAR: Miles de mujeres marcharon en La Laguna durante el 8M para exigir justicia y seguridad

“En términos generales, la marcha se desarrolló con respeto hacia los comercios del Centro Histórico, lo cual es algo positivo. Agradecemos también la pronta intervención de las autoridades municipales para la limpieza de los espacios públicos”, señaló Alan Christian Duarte, presidente de los Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo.

Finalmente, los comerciantes destacaron que el respeto hacia los negocios permitió que la actividad comercial en el primer cuadro de la ciudad continuara con normalidad durante y después de la movilización.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


8M
marchas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
México, arenas movedizas para el Mundial

México, arenas movedizas para el Mundial
true

¿La morenización del Instituto Electoral de Coahuila? (I)
true

POLITICÓN: Caso Lady Relojes: Fiscalía de Coahuila, tras la pista de una red criminal con base en Monterrey
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno presentará un acuerdo con plataformas como Facebook, Instagram y TikTok para implementar medidas que permitan combatir la violencia digital, especialmente aquella dirigida contra las mujeres.

Sheinbaum presentará un acuerdo con Facebook y TikTok para combatir violencia contra las mujeres
El llamado surge tras el rescate de un grupo de jóvenes que no logró descender antes de que anocheciera.

Coahuila: llaman a extremar precauciones en la sierra ante cambios climáticos y extravíos
Organizadoras y participantes impulsaron este primer torneo enfocado en el ajedrez femenil en Coahuila.

Histórico: organizan en Saltillo el primer torneo de ajedrez en Coahuila hecho por y para mujeres
El presidente Donald Trump recibe a los líderes de una docena de países latinoamericanos en la recién creada Cumbre del Escudo de las Américas en Miami el sábado 7 de marzo de 2026.

Trump convoca una coalición para ‘erradicar’ a los cárteles
Noem fue destituida poco después de que aparentemente cruzara una de las pocas líneas rojas de la Casa Blanca de Trump: pareció delegar la responsabilidad de sus propios problemas políticos a la Casa Blanca.

Kristi Noem resistió escándalos y controversias, luego cruzó una línea roja de Trump