Reportan comercios del Centro de Saltillo saldo blanco tras marcha del 8M

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo informó que, tras la marcha realizada en el marco del 8 de marzo, los establecimientos ubicados en la calle de Allende y gran parte del primer cuadro de la ciudad registraron saldo blanco, sin daños ni grafitis en sus instalaciones.

De acuerdo con la agrupación, la jornada también se desarrolló en un ambiente de respeto y solidaridad, luego de que previamente varios negocios colocaran moños morados en sus cortinas y fachadas como muestra de apoyo a la movilización.

TE PUEDE INTERESAR: Muchas voces, un clamor: mujeres marchan en el 8M por una vida libre de violencia en Saltillo

Durante la manifestación, las intervenciones se concentraron principalmente en la Plaza Nueva Tlaxcala y en algunas paredes de edificios gubernamentales, lo cual ya se tenía previsto dentro del contexto de la protesta.

Desde temprana hora de este lunes, cuadrillas de Servicios Primarios del municipio comenzaron labores de limpieza en distintos puntos del Centro Histórico, con el objetivo de recuperar y mantener en buenas condiciones los espacios públicos.

Asimismo, los comerciantes reconocieron el acompañamiento de las autoridades municipales, así como los recorridos realizados por la Comisaría de Seguridad Pública y la Patrulla Violeta, acciones que contribuyeron a mantener un ambiente de orden durante la jornada.

TE PUEDE INTERESAR: Miles de mujeres marcharon en La Laguna durante el 8M para exigir justicia y seguridad

“En términos generales, la marcha se desarrolló con respeto hacia los comercios del Centro Histórico, lo cual es algo positivo. Agradecemos también la pronta intervención de las autoridades municipales para la limpieza de los espacios públicos”, señaló Alan Christian Duarte, presidente de los Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo.

Finalmente, los comerciantes destacaron que el respeto hacia los negocios permitió que la actividad comercial en el primer cuadro de la ciudad continuara con normalidad durante y después de la movilización.