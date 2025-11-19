‘Que Saltillo le compre a Saltillo’; alistan plataforma empresarial para fomentar networking local

CANACINTRA Coahuila Sureste prepara el lanzamiento de una plataforma digital que permitirá a las empresas publicar sus necesidades de insumos o servicios y recibir propuestas de proveedores locales. El presidente del organismo, Arturo Reveles Márquez, informó que el proyecto pretende facilitar el encuentro entre industrias y fortalecer el networking dentro de la región.

El sistema ya concluyó su fase de pruebas y comenzó a trabajar con sus primeras solicitudes de cotización (RFQ). Reveles comentó que las compañías están registrando requerimientos reales, mientras otras se postulan para atenderlos. Además, señaló que el propósito central es mantener la derrama económica en la región. “Queremos que el consumo industrial se quede aquí; que Saltillo le compre a Saltillo y Coahuila a Coahuila”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR:

La plataforma se presentará de forma oficial en las próximas semanas y será uno de los proyectos que CANACINTRA llevará a la Convención Nacional. La meta es incorporar alrededor de 100 empresas, cerca del 20% de los socios del organismo.

De acuerdo con Reveles, los giros con mayor potencial de participación incluyen automotriz, autopartes, metalmecánica, inyección de plástico, tratamiento térmico y soldadura. Añadió que el movimiento laboral derivado del proyecto del tren también generará oportunidades para proveedores locales, por lo que esperan que más compañías del estado puedan incorporarse.