‘Que Saltillo le compre a Saltillo’; alistan plataforma empresarial para fomentar networking local

Saltillo
/ 19 noviembre 2025
    ‘Que Saltillo le compre a Saltillo’; alistan plataforma empresarial para fomentar networking local
    El presidente de CANACINTRA, Arturo Reveles Márquez, explicó que la herramienta permitirá que las industrias publiquen necesidades de insumos o servicios. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

La herramienta digital busca conectar a empresas de la región con proveedores locales; esperan integrar a unas 100 compañías.

CANACINTRA Coahuila Sureste prepara el lanzamiento de una plataforma digital que permitirá a las empresas publicar sus necesidades de insumos o servicios y recibir propuestas de proveedores locales. El presidente del organismo, Arturo Reveles Márquez, informó que el proyecto pretende facilitar el encuentro entre industrias y fortalecer el networking dentro de la región.

El sistema ya concluyó su fase de pruebas y comenzó a trabajar con sus primeras solicitudes de cotización (RFQ). Reveles comentó que las compañías están registrando requerimientos reales, mientras otras se postulan para atenderlos. Además, señaló que el propósito central es mantener la derrama económica en la región. “Queremos que el consumo industrial se quede aquí; que Saltillo le compre a Saltillo y Coahuila a Coahuila”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR:

La plataforma se presentará de forma oficial en las próximas semanas y será uno de los proyectos que CANACINTRA llevará a la Convención Nacional. La meta es incorporar alrededor de 100 empresas, cerca del 20% de los socios del organismo.

De acuerdo con Reveles, los giros con mayor potencial de participación incluyen automotriz, autopartes, metalmecánica, inyección de plástico, tratamiento térmico y soldadura. Añadió que el movimiento laboral derivado del proyecto del tren también generará oportunidades para proveedores locales, por lo que esperan que más compañías del estado puedan incorporarse.

Temas


Plataformas Digitales
Empresas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Localizaciones


Saltillo

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Instalaciones de AHMSA en Monclova permanecen detenidas desde 2023, a la espera de que el Juzgado de Concursos Mercantiles autorice la subasta para definir su futuro y el de miles de trabajadores.

A un año de la quiebra, AHMSA sigue sin comprador y la industria del acero enfrenta un escenario incierto
Personas cercanas al exfuncionario abarrotaron la iglesia San Pablo Apóstol para dar el último adiós.

Familiares, amigos y funcionarios de todos los partidos despiden al exregidor Alberto Leyva, en Saltillo

true

Coahuila: La educación dual debe avanzar con más rapidez
true

Legado de AMLO a Andy: El poder. Los papás en los gobiernos de México. Episodio 2
Reiteró que su participación en la marcha responde a inquietudes generacionales y no a intereses partidistas.

Impulsor de la marcha Z abandona México tras acusar persecución del gobierno
El encargado de la Vocalía Ejecutiva del INE, Miguel Castillo Morales, pronostica una baja participación en la próxima elección de diputados locales en Coahuila.

INE Coahuila prevé participación menor al 50 por ciento en elecciones del 2026
Realizar actividad física por la noche es una práctica cada vez más común entre personas con horarios ajustados.

¿Entrenar de noche afecta tu descanso? La verdad detrás del ejercicio antes de dormir
true

¿Por qué el gobierno de la 4T no dice nada del Bloque Negro?