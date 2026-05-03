Que suene la cumbia: Saltillo festejará a mamá en las colonias

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    Que suene la cumbia: Saltillo festejará a mamá en las colonias
    Familias podrán acudir a los festejos con música en vivo que se llevarán a distintas colonias de Saltillo por el Día de las Madres. CORTESÍA

Del 6 al 9 de mayo habrá conciertos gratuitos en distintos sectores de la ciudad con agrupaciones de música tropical y norteña

Con música en vivo y ambiente de baile en distintos puntos de la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo en coordinación con el Estado, alistan una serie de festejos por el Día de las Madres que se llevarán directamente a las colonias.

Bajo el formato de “Duelo de Sonoras”, los eventos se realizarán del 6 al 9 de mayo a partir de las 18:30 horas, con acceso gratuito para las familias que deseen asistir.

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En el cartel se contempla la participación de agrupaciones como La Sonora Dinamita, la Súper Original Tropicana de Benetia y el grupo local norteño Señor Bones, que se presentarán en diferentes sedes a lo largo de la semana.

El arranque será el miércoles 6 de mayo en la colonia Guayulera, en el parque Abraham Curbelo, ubicado en el cruce de Pedro Ampudia y Miguel Negrete.

Para el jueves 7 de mayo, el festejo se trasladará a la colonia Teresitas, atrás del Multideportivo El Sarape, sobre la calle Rayados, entre Primera y Huachichiles. Un día después, el viernes 8, la actividad continuará en la plaza pública de la colonia Zaragoza, entre Laureles y Eucalipto.

El cierre está programado para el sábado 9 de mayo en el estacionamiento de Mi Tienda, en el cruce del bulevar Luis Echeverría y Júpiter, en la colonia Satélite Norte, donde también se sumará la agrupación Explosiva Sonora.

De acuerdo con lo informado, la intención es acercar este tipo de celebraciones a los distintos sectores de la ciudad y ofrecer espacios de convivencia familiar en el marco del Día de las Madres.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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