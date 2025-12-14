Quedan atrapados padre e hija tras volcadura por choque frontal al sur de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Una camioneta presuntamente conducida bajo los efectos del alcohol invadió el carril contrario provocando el accidente; responsable quedo detenido
Un hombre y su hija menor de edad quedaron prensados al interior de su automóvil luego de verse involucrados en un choque frontal que terminó en volcadura, a la altura de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, al sur de Saltillo.
El accidente se registró cuando el conductor de una camioneta GMC Acadia, que circulaba de poniente a oriente por la Calzada Antonio Narro, presuntamente a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, invadió el carril contrario en una curva, impactándose de frente contra un Pontiac Matiz.
TE PUEDE INTERESAR: Tejabanes de la colonia Omega de Saltillo terminan en cenizas
A consecuencia del choque, el vehículo compacto salió proyectado hacia la jardinera de la universidad, donde quedó volcado sobre uno de sus costados y con severos daños en la parte frontal. En el interior permanecieron atrapados Jorge Eduardo Maldonado, de 33 años, y su hija Jimena, de 13.
Guardias de seguridad de la institución y automovilistas intentaron auxiliar a los ocupantes, pero al no lograrlo solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 00:40 horas.
Bomberos y rescatistas de la Cruz Roja arribaron con equipo hidráulico y, tras varios minutos de labores, retiraron el techo del automóvil para liberar a los lesionados. Posteriormente, ambos fueron estabilizados y trasladados al Hospital Universitario.
El presunto responsable fue asegurado por elementos de la Policía Estatal y puesto a disposición del Ministerio Público. Una grúa retiró ambas unidades para liberar la vialidad mientras se deslindan responsabilidades.