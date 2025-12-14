Quedan atrapados padre e hija tras volcadura por choque frontal al sur de Saltillo

Un hombre y su hija menor de edad quedaron prensados al interior de su automóvil luego de verse involucrados en un choque frontal que terminó en volcadura, a la altura de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, al sur de Saltillo.

El accidente se registró cuando el conductor de una camioneta GMC Acadia, que circulaba de poniente a oriente por la Calzada Antonio Narro, presuntamente a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, invadió el carril contrario en una curva, impactándose de frente contra un Pontiac Matiz.

TE PUEDE INTERESAR: Tejabanes de la colonia Omega de Saltillo terminan en cenizas