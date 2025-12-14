Quedan atrapados padre e hija tras volcadura por choque frontal al sur de Saltillo

Saltillo
/ 14 diciembre 2025
    El Pontiac Matiz quedó volcado sobre uno de sus costados tras el choque frontal contra la camioneta GMC Acadia, mostrando daños severos en la parte frontal. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Una camioneta presuntamente conducida bajo los efectos del alcohol invadió el carril contrario provocando el accidente; responsable quedo detenido

Un hombre y su hija menor de edad quedaron prensados al interior de su automóvil luego de verse involucrados en un choque frontal que terminó en volcadura, a la altura de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, al sur de Saltillo.

El accidente se registró cuando el conductor de una camioneta GMC Acadia, que circulaba de poniente a oriente por la Calzada Antonio Narro, presuntamente a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, invadió el carril contrario en una curva, impactándose de frente contra un Pontiac Matiz.

$!La camioneta GMC Acadia involucrada en el accidente fue asegurada por la Policía Estatal mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
La camioneta GMC Acadia involucrada en el accidente fue asegurada por la Policía Estatal mientras se realizan las investigaciones correspondientes. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

A consecuencia del choque, el vehículo compacto salió proyectado hacia la jardinera de la universidad, donde quedó volcado sobre uno de sus costados y con severos daños en la parte frontal. En el interior permanecieron atrapados Jorge Eduardo Maldonado, de 33 años, y su hija Jimena, de 13.

$!Bomberos y rescatistas de la Cruz Roja utilizan equipo hidráulico para retirar el techo del automóvil y liberar a los ocupantes atrapados tras la volcadura.
Bomberos y rescatistas de la Cruz Roja utilizan equipo hidráulico para retirar el techo del automóvil y liberar a los ocupantes atrapados tras la volcadura. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Guardias de seguridad de la institución y automovilistas intentaron auxiliar a los ocupantes, pero al no lograrlo solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 00:40 horas.

$!Jorge Eduardo Maldonado, de 33 años, fue rescatado tras quedar atrapado dentro de su automóvil después de la volcadura frente a la UAAAN.
Jorge Eduardo Maldonado, de 33 años, fue rescatado tras quedar atrapado dentro de su automóvil después de la volcadura frente a la UAAAN. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Bomberos y rescatistas de la Cruz Roja arribaron con equipo hidráulico y, tras varios minutos de labores, retiraron el techo del automóvil para liberar a los lesionados. Posteriormente, ambos fueron estabilizados y trasladados al Hospital Universitario.

$!Jimena, de 13 años, permaneció atrapada junto a su padre y fue liberada por rescatistas de la Cruz Roja tras varios minutos de labores.
Jimena, de 13 años, permaneció atrapada junto a su padre y fue liberada por rescatistas de la Cruz Roja tras varios minutos de labores. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El presunto responsable fue asegurado por elementos de la Policía Estatal y puesto a disposición del Ministerio Público. Una grúa retiró ambas unidades para liberar la vialidad mientras se deslindan responsabilidades.

