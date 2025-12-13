Tejabanes de la colonia Omega de Saltillo terminan en cenizas

Saltillo
/ 13 diciembre 2025
    Tejabanes de la colonia Omega de Saltillo terminan en cenizas
    Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para controlar y sofocar el fuego. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Como saldo, quedaron únicamente daños materiales y pérdidas de pertenencias, sin que se reportaran personas lesionadas

Minutos antes de las 15:00 horas de este sábado se registró un incendio en varios tejabanes ubicados al final de las calles Beta y 12, en la colonia Omega, al norponiente de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó en uno de los tejabanes por causas aún desconocidas y se propagó rápidamente a por lo menos dos estructuras más, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Las llamas se propagaron rápidamente y consumieron al menos tres viviendas improvisadas, provocando pérdidas totales.
Las llamas se propagaron rápidamente y consumieron al menos tres viviendas improvisadas, provocando pérdidas totales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

En el sitio no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, sí se registraron cuantiosos daños materiales, ya que las viviendas improvisadas fueron consumidas por las llamas.

Las personas que habitaban en los tejabanes perdieron pertenencias y enseres domésticos, los cuales quedaron reducidos a cenizas tras el siniestro.

El incendio se registró minutos antes de las 15:00 horas en tejabanes ubicados al final de las calles Beta y 12, en la colonia Omega.
El incendio se registró minutos antes de las 15:00 horas en tejabanes ubicados al final de las calles Beta y 12, en la colonia Omega. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar y realizaron labores para controlar y sofocar el incendio, además de evitar que el fuego se extendiera a zonas aledañas.

