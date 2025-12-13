Tejabanes de la colonia Omega de Saltillo terminan en cenizas
Como saldo, quedaron únicamente daños materiales y pérdidas de pertenencias, sin que se reportaran personas lesionadas
Minutos antes de las 15:00 horas de este sábado se registró un incendio en varios tejabanes ubicados al final de las calles Beta y 12, en la colonia Omega, al norponiente de Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó en uno de los tejabanes por causas aún desconocidas y se propagó rápidamente a por lo menos dos estructuras más, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.
En el sitio no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, sí se registraron cuantiosos daños materiales, ya que las viviendas improvisadas fueron consumidas por las llamas.
Las personas que habitaban en los tejabanes perdieron pertenencias y enseres domésticos, los cuales quedaron reducidos a cenizas tras el siniestro.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar y realizaron labores para controlar y sofocar el incendio, además de evitar que el fuego se extendiera a zonas aledañas.