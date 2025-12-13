Tejabanes de la colonia Omega de Saltillo terminan en cenizas

Minutos antes de las 15:00 horas de este sábado se registró un incendio en varios tejabanes ubicados al final de las calles Beta y 12, en la colonia Omega, al norponiente de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó en uno de los tejabanes por causas aún desconocidas y se propagó rápidamente a por lo menos dos estructuras más, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.