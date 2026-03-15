Quedan dos semanas para pagar el predial con descuento en Saltillo

Los contribuyentes de Saltillo todavía pueden aprovechar el 5 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial durante marzo, beneficio que estará vigente por las próximas semanas, informó la Tesorería municipal.

La titular de la dependencia, Lissette Álvarez Cuéllar, señaló que el Municipio mantiene distintas modalidades de pago presenciales y en línea para facilitar el cumplimiento de esta contribución.

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“Restan dos semanas para aprovechar este beneficio, por lo que invitamos a la ciudadanía a ponerse al corriente con su predial utilizando cualquiera de las opciones disponibles”, comentó.

Quienes realicen el pago durante este mes obtendrán un boleto para participar en la rifa de 50 premios de 10 mil pesos en efectivo, dirigida a las personas que cubran el impuesto durante el primer trimestre del año.

El trámite puede realizarse en las cajas de la Presidencia Municipal, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, así como en la caja del Mercado Juárez, abierta de lunes a sábado de 8:00 a 18:00 horas.

Además, se mantienen módulos externos en puntos como Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, el Gimnasio Municipal y el Multideportivo El Sarape.