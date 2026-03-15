Quedan dos semanas para pagar el predial con descuento en Saltillo

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Saltillo
/ 15 marzo 2026
    Quedan dos semanas para pagar el predial con descuento en Saltillo
    Quienes realicen su pago en lo que resta del mes, podrán participar por uno de los 50 premios de 10 mil pesos que se estarán rifando. CORTESÍA

Contribuyentes aún pueden obtener 5% de rebaja durante marzo y participar en la rifa de premios en efectivo

Los contribuyentes de Saltillo todavía pueden aprovechar el 5 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial durante marzo, beneficio que estará vigente por las próximas semanas, informó la Tesorería municipal.

La titular de la dependencia, Lissette Álvarez Cuéllar, señaló que el Municipio mantiene distintas modalidades de pago presenciales y en línea para facilitar el cumplimiento de esta contribución.

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“Restan dos semanas para aprovechar este beneficio, por lo que invitamos a la ciudadanía a ponerse al corriente con su predial utilizando cualquiera de las opciones disponibles”, comentó.

Quienes realicen el pago durante este mes obtendrán un boleto para participar en la rifa de 50 premios de 10 mil pesos en efectivo, dirigida a las personas que cubran el impuesto durante el primer trimestre del año.

El trámite puede realizarse en las cajas de la Presidencia Municipal, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, así como en la caja del Mercado Juárez, abierta de lunes a sábado de 8:00 a 18:00 horas.

Además, se mantienen módulos externos en puntos como Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, el Gimnasio Municipal y el Multideportivo El Sarape.

$!Además del horario sabatino, el Ayuntamiento de Saltillo habilitó puntos de pago adicionales hacia norte, sur, oriente y poniente.
Además del horario sabatino, el Ayuntamiento de Saltillo habilitó puntos de pago adicionales hacia norte, sur, oriente y poniente. CORTESÍA

Estos módulos operan de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

El pago también puede realizarse por internet, a través de los portales saltillo.gob.mx, saltillofacil.gob.mx y visor.saltillo.gob.mx, donde los usuarios pueden consultar su adeudo con la clave catastral o la dirección del predio.

Otra alternativa es el Chat Bot del Municipio en WhatsApp, al número 844-160-08-08, donde se puede consultar el adeudo y efectuar el pago del predial.

La Tesorería municipal informó además que durante marzo se mantiene un descuento del 50 por ciento en recargos para quienes tengan adeudos de años anteriores.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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