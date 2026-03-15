Saltillo: Crece interés de mujeres por incorporarse al Servicio Militar Nacional

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Saltillo
/ 15 marzo 2026
    Saltillo: Crece interés de mujeres por incorporarse al Servicio Militar Nacional
    Desde el año 2000, las mujeres pueden participar de manera opcional en el Servicio Militar Nacional. ESPECIAL

Autoridades locales detectan consultas femeninas sobre participación voluntaria; orientación se brinda directamente en instalaciones militares de la región

Aunque no es obligatorio para ellas, cada vez más mujeres se acercan para solicitar información sobre cómo integrarse al Servicio Militar, informó Claudio Oyervides, titular de la Junta Municipal de Reclutamiento de Saltillo.

El funcionario explicó que, a través del nuevo sistema de citas, se ha detectado el acceso de usuarias que buscan conocer los requisitos y el procedimiento para participar en esta formación militar.

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Sin embargo, aclaró que la información oficial y el proceso para integrarse deben solicitarse directamente ante la Secretaría de la Defensa Nacional, particularmente en el 69 Batallón de Infantería o en la Sexta Zona Militar.

PARTICIPACIÓN FEMENINA ES VOLUNTARIA

En México, el Servicio Militar Nacional es una instrucción obligatoria que deben cumplir los ciudadanos al alcanzar los 18 años de edad.

Hasta el año 2000, este servicio era exclusivo para hombres; sin embargo, desde entonces las mujeres pueden incorporarse de manera voluntaria, lo que ha permitido ampliar la participación femenina en actividades de adiestramiento y apoyo institucional.

Además, el esquema de formación del Servicio Militar Nacional fue modificado recientemente con el objetivo de hacerlo más compatible con la vida académica y laboral de los jóvenes.

Uno de los principales cambios es la reducción del tiempo para liberar la Cartilla Militar, que pasó de casi un año de servicio a 13 semanas de adiestramiento.

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