Quedan prensados dos jóvenes tras fuerte choque al sur de Saltillo

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    Quedan prensados dos jóvenes tras fuerte choque al sur de Saltillo
    El Jetta salió proyectado hacia la explanada de una gasolinera, donde quedó con importantes daños tras el accidente. MARTÍN ROJAS

Testigos señalaron que el conductor de un Jetta habría ignorado la luz roja del semáforo en el cruce de Antonio Narro y Enrique Martínez y Martínez

El conductor de un vehículo Volkswagen protagonizó un aparatoso accidente en el que él y su acompañante terminaron prensados, luego de presuntamente quitarle el derecho de paso a otra unidad al sur de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando el señalado como responsable circulaba a bordo de un Volkswagen Jetta sobre la calzada Antonio Narro, con dirección de sur a norte.

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El conductor, identificado como César Adrián, de 21 años, viajaba acompañado de tres jóvenes. Testigos indicaron que, al llegar al cruce con el bulevar Enrique Martínez y Martínez, hizo caso omiso de la luz roja del semáforo.

Al ingresar al cruce, el Jetta fue impactado por una Chevrolet Tracker cuyo conductor tenía luz verde y se desplazaba de sur a oriente, de acuerdo con los testimonios recabados en el lugar.

$!César Adrián y su copiloto permanecieron atrapados en el Jetta hasta que los cuerpos de rescate lograron liberarlos.
César Adrián y su copiloto permanecieron atrapados en el Jetta hasta que los cuerpos de rescate lograron liberarlos. MARTÍN ROJAS

Tras el impacto, la Tracker terminó con la parte delantera severamente dañada, mientras que el Jetta salió proyectado hacia un costado de la vialidad y quedó en sentido contrario sobre la explanada de una gasolinera.

El accidente fue reportado al Sistema Estatal de Emergencias 911 debido a que César Adrián y su copiloto quedaron prensados dentro del automóvil por la magnitud del impacto.

Oficiales de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la circulación. Elementos de la Policía Municipal realizaron un cerco mientras se esperaba la llegada de los cuerpos de rescate.

$!La fuerza de la colisión dejó importantes daños en el Jetta, cuyos ocupantes tuvieron que ser auxiliados por los cuerpos de emergencia.
La fuerza de la colisión dejó importantes daños en el Jetta, cuyos ocupantes tuvieron que ser auxiliados por los cuerpos de emergencia. MARTÍN ROJAS

Bomberos de Saltillo arribaron con equipo especializado y comenzaron las maniobras para liberar a los dos ocupantes. Después de varios minutos de trabajo, lograron extraerlos del vehículo para que fueran valorados por paramédicos.

César Adrián y su copiloto fueron trasladados a la Clínica 2 del IMSS, mientras que los otros dos jóvenes que viajaban en el Jetta se retiraron por sus propios medios.

$!Elementos de Bomberos trabajaron para liberar a los dos jóvenes que quedaron prensados dentro del Volkswagen Jetta.
Elementos de Bomberos trabajaron para liberar a los dos jóvenes que quedaron prensados dentro del Volkswagen Jetta. MARTÍN ROJAS

El conductor de la Tracker no sufrió lesiones de consideración; sin embargo, su esposa fue trasladada a un hospital para una valoración médica más detallada.

Finalmente, el caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

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