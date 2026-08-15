Quedan prensados dos jóvenes tras fuerte choque al sur de Saltillo

El conductor de un vehículo Volkswagen protagonizó un aparatoso accidente en el que él y su acompañante terminaron prensados, luego de presuntamente quitarle el derecho de paso a otra unidad al sur de Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando el señalado como responsable circulaba a bordo de un Volkswagen Jetta sobre la calzada Antonio Narro, con dirección de sur a norte.

El conductor, identificado como César Adrián, de 21 años, viajaba acompañado de tres jóvenes. Testigos indicaron que, al llegar al cruce con el bulevar Enrique Martínez y Martínez, hizo caso omiso de la luz roja del semáforo. Al ingresar al cruce, el Jetta fue impactado por una Chevrolet Tracker cuyo conductor tenía luz verde y se desplazaba de sur a oriente, de acuerdo con los testimonios recabados en el lugar.

Tras el impacto, la Tracker terminó con la parte delantera severamente dañada, mientras que el Jetta salió proyectado hacia un costado de la vialidad y quedó en sentido contrario sobre la explanada de una gasolinera. El accidente fue reportado al Sistema Estatal de Emergencias 911 debido a que César Adrián y su copiloto quedaron prensados dentro del automóvil por la magnitud del impacto. Oficiales de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la circulación. Elementos de la Policía Municipal realizaron un cerco mientras se esperaba la llegada de los cuerpos de rescate.

Bomberos de Saltillo arribaron con equipo especializado y comenzaron las maniobras para liberar a los dos ocupantes. Después de varios minutos de trabajo, lograron extraerlos del vehículo para que fueran valorados por paramédicos. César Adrián y su copiloto fueron trasladados a la Clínica 2 del IMSS, mientras que los otros dos jóvenes que viajaban en el Jetta se retiraron por sus propios medios.

El conductor de la Tracker no sufrió lesiones de consideración; sin embargo, su esposa fue trasladada a un hospital para una valoración médica más detallada. Finalmente, el caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.