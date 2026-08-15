$!Coahuila y el norte de México, con mayor movilidad social que el resto del país

Bajo la premisa de que el nacimiento no determina el destino, Coahuila y los estados del norte de México se consolidan como las regiones con mayor movilidad social del país y superan la media nacional. En entrevista con VANGUARDIA, Lucía Garza Guerra, directora general de la Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC), así como con Ana Laura Pérez González, directora operativa, y Claudia Peña Rodríguez, coordinadora estatal de Proyectos Estratégicos, destacaron los avances de una investigación que ofrecerá una radiografía social de Coahuila.

Aunque el estudio está próximo a publicarse, las especialistas adelantaron que, mientras en México 50 por ciento de las personas que nacen en el quintil socioeconómico más bajo están predispuestas a permanecer en esa misma condición, en el norte del país esta inmovilidad disminuye a 37 por ciento. En Coahuila, las posibilidades de ascenso social para quienes provienen de entornos desfavorecidos son más del triple que en otras regiones del país. El diagnóstico forma parte del Estudio de Movilidad Social desarrollado por la Fundación del Empresariado Coahuilense A.C. (FEC), en colaboración con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Con esta iniciativa, Coahuila se convierte en el segundo estado de la República en contar con una radiografía local y detallada de este fenómeno, después de Nuevo León.

UN ESTUDIO CON CUATRO GRANDES METAS Lucía Garza explicó que el estudio busca sentar las bases para el diseño de políticas públicas e inversiones sociales sustentadas en evidencia. Para lograrlo, la investigación se estructuró en cuatro objetivos estratégicos. El primero consiste en contar con información actualizada que permita generar datos recientes sobre las distintas dimensiones de la movilidad social en Coahuila. Otro aspecto relevante es el análisis regional. El estudio divide al estado en las regiones Norte, Centro-Carbonífera, Laguna y Sureste, con el propósito de identificar las particularidades y desafíos de cada territorio.

También incorpora una perspectiva de género e inclusión para analizar los patrones de movilidad diferenciados entre hombres y mujeres, además de explorar el impacto de factores como el tono de piel, con el fin de identificar posibles barreras de discriminación. La relevancia de este análisis radica en la persistencia de una fuerte desigualdad educativa en México. De acuerdo con los datos del estudio, 75 por ciento de las personas cuyos padres cursaron únicamente la primaria o un nivel inferior no logran alcanzar un grado de estudios superior.

RADIOGRAFÍA REGIONAL: DESAFÍOS CONTRASTANTES Garza destacó que el estudio revela que las problemáticas varían considerablemente de una región a otra, lo que demuestra que el promedio estatal puede ocultar realidades complejas y localizadas. En La Laguna, el panorama educativo y social enfrenta retos importantes. El 46 por ciento de las personas que nacen en el grupo socioeconómico más bajo permanece en esa condición y solo 5 por ciento logra ascender a mejores condiciones de vida. Esta región registra además un 14 por ciento de abandono escolar, mientras que el consumo de sustancias ilícitas representa un foco rojo, al concentrar 43 por ciento de los casos de adicciones entre jóvenes de 13 a 29 años.

Por su parte, el Sureste de Coahuila destaca por los desafíos relacionados con la salud emocional y mental. El 73 por ciento de los casos de depresión reportados corresponde a esta zona, con una mayor afectación entre mujeres. Adicionalmente, el Sureste concentra 41 por ciento de las carpetas de investigación por violencia familiar en el estado y presenta una alta densidad vehicular, con un promedio de un vehículo por cada dos habitantes. En contraste, las regiones Centro y Carbonífera tienen como uno de sus principales desafíos el consumo de drogas a nivel local.