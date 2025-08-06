¿Quieres aprender a cantar o tocar algún instrumento? Abren inscripciones para Curso Sabatino en la UAdeC

La Universidad Autónoma de Coahuila invita a personas desde los 7 años de edad a participar en un taller de 15 semanas para aprender canto e instrumentos como piano, violín, guitarra eléctrica y acordeón.

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Escuela Superior de Música, anunció la apertura de inscripciones para el Curso Sabatino de Iniciación Musical, que dará inicio el próximo sábado 9 de agosto de 2025 en el Campus Arteaga. La invitación está dirigida tanto a la comunidad universitaria como al público en general, con el objetivo de brindar un acercamiento introductorio a la música a través del aprendizaje de diversos instrumentos.

De acuerdo con el coordinador del programa, José de Jesús Martínez Lizcano, este curso representa una oportunidad única para quienes deseen iniciarse en el arte vocal o en instrumentos musicales como guitarra eléctrica, canto, violín, piano, trompeta, acordeón y bajo eléctrico, con clases impartidas por estudiantes de semestres avanzados de la propia Escuela Superior de Música.

“Es un curso diseñado para personas a partir de los 7 años. No se requiere experiencia previa, solo el deseo de explorar y desarrollar habilidades musicales básicas en un ambiente formativo”, explicó Martínez Lizcano.

El programa tendrá una duración de 15 sábados consecutivos, con sesiones de una hora, en horarios a elegir entre las 9:00 y las 14:00 horas. Cada área de estudio tiene un costo de mil 800 pesos, y existe la posibilidad de inscribirse en más de una clase, siempre y cuando no haya cruce de horarios y se realice el pago correspondiente por cada instrumento.

Las inscripciones son presenciales y se llevarán a cabo en la Escuela Superior de Música, ubicada en Ciudad Universitaria del Campus Arteaga, en la carretera a México Km. 13. El horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al número (844) 300 89 36.

La iniciación musical es un proceso educativo clave que permite a niños, adolescentes y adultos entrar en contacto con el lenguaje musical desde la corporalidad, lo visual y la escucha activa, con el objetivo de construir un aprendizaje orgánico, progresivo y significativo. Este curso, además de fomentar la creatividad y la disciplina, busca sentar las bases para una formación musical sólida.