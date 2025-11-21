Quita el paso a vehículo y se proyecta contra automóviles en zona Centro de Saltillo

Alrededor de la 13:45 horas se reportó el percance, por lo que personal de la Policía Municipal de Tránsito acudió al lugar para tomar conocimiento del siniestro y realizar las diligencias correspondientes.

Un accidente vial se registró la tarde de este viernes en calles de la zona centro de Saltillo , luego de que el conductor de una camioneta intentara atravesar la vialidad de Emilio Carranza , a la altura de Melchor Múzquiz , quitándole el paso a otro automóvil.

Al momento de su arribo, los vehículos involucrados se encontraban atravesados sobre la calle Emilio Carranza, con dirección hacia Manuel Pérez Treviño, por lo que los oficiales solicitaron a los conductores mover las unidades para liberar la circulación.

Como presunto responsable fue señalado el conductor de una camioneta GS3, quien manifestó que no se percató de la presencia del otro automóvil mientras realizaba la maniobra de cruce, recibiendo el impacto en la parte lateral trasera derecha.

El golpe, provocado por un vehículo Chevrolet Aveo, hizo girar la camioneta, la cual terminó impactando a otro automóvil estacionado, que a su vez fue proyectado contra un transporte de personal, también estacionado en la zona.

A pesar de la magnitud del percance, no se reportaron personas lesionadas. Únicamente se registraron daños materiales, mismos que serán atendidos por las compañías aseguradoras, quienes buscarán llegar a un convenio por las afectaciones ocasionadas.