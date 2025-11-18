Intenta incorporarse y choca por alcance en Saltillo

La mañana de este martes se registró un accidente vial en el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, el cual provocó daños materiales y afectó el tránsito vehicular en la zona antes de las 7:00 horas, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de un vehículo Toyota rojo salió de la calle Petra Siller e intentó incorporarse al bulevar Eulalio Gutiérrez, impactando su automóvil contra un Toyota Corolla blanco que circulaba por delante.

