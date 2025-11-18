Intenta incorporarse y choca por alcance en Saltillo

Saltillo
/ 18 noviembre 2025
    Intenta incorporarse y choca por alcance en Saltillo
    Oficiales de Tránsito Municipal arribaron al lugar del accidente para controlar el flujo vehicular y realizar abanderamiento. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Las aseguradoras llegaron al lugar del accidente en el bulevar Eulalio Gutiérrez para acordar la reparación de los daños materiales a los vehículos

La mañana de este martes se registró un accidente vial en el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, el cual provocó daños materiales y afectó el tránsito vehicular en la zona antes de las 7:00 horas, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de un vehículo Toyota rojo salió de la calle Petra Siller e intentó incorporarse al bulevar Eulalio Gutiérrez, impactando su automóvil contra un Toyota Corolla blanco que circulaba por delante.

$!El choque afectó uno de los carriles, generando tráfico lento en la zona durante varios minutos.
El choque afectó uno de los carriles, generando tráfico lento en la zona durante varios minutos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Ambas unidades resultaron con daños, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas. Los involucrados permanecieron en el lugar en espera de las autoridades y de los ajustadores para esclarecer responsabilidades.

El choque obstruyó uno de los carriles del bulevar, lo que provocó un flujo vehicular lento durante varios minutos. Oficiales de Tránsito Municipal acudieron al sitio para controlar la situación y realizar las labores de abanderamiento correspondientes.

Tras retirar los vehículos siniestrados, la circulación volvió a la normalidad, mientras las aseguradoras arribaron para acordar un convenio sobre los daños ocasionados.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

