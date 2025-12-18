Ramos Arizpe entrega escrituras a más de 300 familias

    Autoridades municipales de Ramos Arizpe durante la entrega de escrituras, como parte del programa de regularización de la tenencia de la tierra con enfoque social. FOTO: CORTESÍA

Mantiene más de 60 trámites en proceso, consolidando una política pública con enfoque social que brinda seguridad jurídica, arraigo y bienestar a las familias

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa fortaleciendo la regularización de la tenencia de la tierra como una prioridad social, al brindar certeza jurídica a familias que por años aguardaron una respuesta definitiva sobre su patrimonio. Durante 2025, el Municipio concretó la entrega de 76 escrituras —urbanas, rústicas y particulares— y mantiene activos más de 60 trámites en distintas etapas del proceso legal.

Estas acciones han beneficiado de manera directa a más de 300 familias, quienes hoy cuentan con la seguridad jurídica de su vivienda o predio, un factor determinante para la tranquilidad, el arraigo comunitario y la estabilidad económica. La política municipal se ha enfocado en resolver rezagos históricos con un enfoque humano, orientado a garantizar derechos y mejorar la calidad de vida.

El impacto de este esfuerzo se refleja en historias como la de Blanca Margarita González, vecina de la colonia La Soledad, quien tras más de dos décadas de espera recibió finalmente sus escrituras. “Desde 2004 viviendo ahí, y ya gracias a Dios cuento con mis escrituras. Es un paso gigante... ya tener la seguridad de mis escrituras en mis manos, de un patrimonio para mi familia, es algo seguro y una estabilidad”, expresó, al agradecer el respaldo institucional que hizo posible el trámite.

$!Algunos de los vecinos recibieron sus escrituras tras más de 20 años de espera, consolidando el patrimonio de su familia.
Algunos de los vecinos recibieron sus escrituras tras más de 20 años de espera, consolidando el patrimonio de su familia. FOTO: CORTESÍA

Durante el presente año, el Cabildo de Ramos Arizpe aprobó acuerdos estratégicos para robustecer esta política pública, entre ellos el convenio de colaboración con la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica (CERTTURC). Este instrumento permite agilizar y coordinar las acciones necesarias para avanzar en la regularización de predios, garantizando procesos más eficientes y con un claro sentido social.

Con estos avances, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir construyendo certeza patrimonial y bienestar para las familias de Ramos Arizpe, atendiendo una de las demandas más sentidas de la población y sentando bases sólidas para el desarrollo ordenado del municipio.

