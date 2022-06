Ramos Arizpe: familia denuncia que árbitro abusaba de su hijo y en la comandancia les dicen que “no era violación porque estaba drogado”

Don Chendo trataba como un hijo a Israel, le daba dinero, compraba balones y protegía, pero no sabíamos qué estaba ocurriendo hasta que un día nos confesó que lo violó.

Martha, madre de Israel, quien encontró al hombre de 67 años realizando tocamientos en las partes íntimas del menor de 15 ayer por la mañana, contó entre lágrimas el viacrucis que ha vivido frente a las autoridades desde que denunciaron por primera vez al agresor de su hijo.

Fue en diciembre del año pasado cuando el señor comenzó a perseguir y molestar a Israel, pero él no decía nada, porque desde tiempo atrás lo conocíamos y él mostraba siempre una actitud servicial y protectora con mi hijo el menor.

Israel contó a VANGUARDIA que un día estando drogado, tras un periodo largo de consumir cristal, inducido por sus amigos, lo tomó por la fuerza y lo violentó sexualmente, para luego amenazarlo con decir lo que había ocurrido, ridiculizándolo por los hechos y forzándolo a mantener relaciones sexuales.

“No sólo a mí, a otros dos también los molesta, los sigue”, dijo el joven de playera y pantalones “tumbados”, manos inquietas y mirada perdida.

Cuando sus padres descubrieron que don Chendo le enviaba mensajes “cochinos” a su hijo mostrándole sus genitales en fotos y diciéndole “vamos a hacer lo que me gusta”, comentaron, cuestionaron a Israel y contó lo que había sucedido.

En abril de este mismo año acudieron a las autoridades y denunciaron los hechos pero en la comandancia les dijeron que “no era violación porque estaba drogado”.

“Así nos dijeron, no es posible, a mi hijo me lo violentaron sexualmente quién sabe cuántas veces, donde estuvo amenazado todo el tiempo y manipulado porque quizá hasta él le daba el dinero para que se drogara.

No han hecho, nada, don Chendo les da dinero a los policías, lo sueltan que porque no hay evidencia y no le hacen nada, aunque luego de denunciar nosotros supimos que se fue de la Analco por una denuncia igual, por eso ya no era árbitro ni coach de ahí”, comentó Martha entre lágrimas y temerosa de regresar a su casa y don Chendo continúe libre.

“Ha estado en terapias del Cesame, del Centro de Integración Juvenil y de Pronnif y todos los terapeutas me han confirmado que lo que él dice es verdad, a mi hijo me le hicieron la mala”, comenta Martha en espera de la valoración médica de Israel.

La mujer encontró a Chendo esta mañana en su hogar, luego de que el hombre habría entrado a la fuerza momentos antes de intentar violar de nuevo a su hijo, por lo que gritó y fue auxiliada por sus vecinas.

“Oímos gritos y salimos, agarré al señor aquí afuera y forcejeó, estaba nervioso pero no decía nada”, expresó un vecino, quien junto a otras vecinas señalaron que días antes el mismo hombre se encontraba rondando su hogar.

“Ya se había estado paseando por la casa, se dice que ese hombre es árbitro en los partidos, pero que ya había sido acusado de tocar a otros niños”, comentó Adela Vega, habitante del lugar.

Al menos esta tarde ningún otro jovencito recibió un “sí” al pedir permiso para salir, mucho menos para ir a las canchas, pues sus padres ya no saben en quién confiar para dejar que sus hijos acudan a una actividad recreativa por las tardes.

“Ahora ni cómo dejarlos salir, ahora no van son tercos y quieren andar en la calle, pero mejor en casa que llenarse de drogas o ser abusados por lo mismo”, comentó Vega.

Quien considera, junto a Rosario y Magdalena, así como otras madres de familia, que lo más importante es alejar a los jóvenes de las drogas y asegurarse de que tengan la confianza suficiente para denunciar cualquier hecho que atente en su contra de inmediato.

LO QUE LA PRONNIF DICE

Por su parte, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia señaló que el caso está siendo atendido directamente por la procuraduría de Ramos Arizpe, instancia que acompañará a la familia para la interposición de la denuncia correspondiente, aunque ya existía una anteriormente y el supuesto agresor, nunca fue detenido.

Pues, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado la carpeta de investigación se estaba integrando cuando ocurrieron los hechos, mismos que se sumarán a la investigación que también se inició tras lo ocurrido.