Ramos Arizpe: hombre cae en depresión tras su divorcio y se quita la vida

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 24 enero 2026
    Ramos Arizpe: hombre cae en depresión tras su divorcio y se quita la vida
    Elementos de la Policía Municipal acordonaron el domicilio ubicado en la colonia Santa Luz de Analco. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Un hombre de 34 años fue localizado sin vida en su domicilio de la colonia Santa Luz de Analco

RAMOS ARIZPE, COAH.– Un hombre de 34 años de edad fue localizado sin vida al interior de su domicilio, luego de que presuntamente decidiera quitarse la vida tras atravesar por un proceso de separación y divorcio.

TE PUEDE INTERESAR: A un año de su desaparición, siguen buscando a joven predicador monclovense

$!Personal de emergencia y corporaciones de seguridad acudieron tras el reporte del hallazgo de una persona sin vida al interior de una vivienda.
Personal de emergencia y corporaciones de seguridad acudieron tras el reporte del hallazgo de una persona sin vida al interior de una vivienda. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El hallazgo ocurrió alrededor de las 22:00 horas, en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Cholula y Pánuco, en la colonia Santa Luz de Analco, en el municipio de Ramos Arizpe.

$!El inmueble fue asegurado por las autoridades para permitir la intervención de Servicios Periciales.
El inmueble fue asegurado por las autoridades para permitir la intervención de Servicios Periciales. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con la información proporcionada por su hermano, Vicente “N”, acudió al domicilio marcado con el número 906 al no lograr comunicarse con él.

Al llegar, tocó en repetidas ocasiones la puerta principal sin obtener respuesta, por lo que decidió empujarla, notando un peso inusual.

$!Paramédicos del Cuerpo de Bomberos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades ministeriales
Paramédicos del Cuerpo de Bomberos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades ministeriales FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Al ingresar al inmueble, localizó el cuerpo de Eliel “N”, suspendido en la parte posterior de la vivienda. Al no poder auxiliarlo, realizó de inmediato una llamada a la línea de emergencias 911.

$!El hallazgo fue realizado por un familiar cercano, quien acudió al domicilio al no lograr comunicarse con la víctima durante varias horas.
El hallazgo fue realizado por un familiar cercano, quien acudió al domicilio al no lograr comunicarse con la víctima durante varias horas. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Al lugar acudió una ambulancia del Cuerpo de Bomberos, cuyos paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Policía Municipal procedieron al aseguramiento del domicilio.

$!Servicios Periciales ingresaron al inmueble para recabar indicios y documentar la escena, como parte de las investigaciones correspondientes.
Servicios Periciales ingresaron al inmueble para recabar indicios y documentar la escena, como parte de las investigaciones correspondientes. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Las autoridades solicitaron a los familiares desalojar la vivienda para permitir que personal de Servicios Periciales realizara las diligencias correspondientes.

Hasta el cierre de esta edición, el cuerpo no había sido trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Suicidio
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
Destacan que han documentado casos de tortura en centros de detención, anexos e incluso como herramienta de represión en protestas.

Visita de la ONU reaviva denuncias: tortura en detenciones, anexos y protestas, advierten
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
true

CFE: Tarifas eléctricas, ¿es inminente un alza?
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
El gobernador Manolo Jiménez destacó los resultados obtenidos por las tres ciudades de la entidad.

Destaca Coahuila con tres ciudades en el top 10 de seguridad
Personas protestan contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente al Ayuntamiento de San Antonio, Texas.

San Antonio, la ciudad con mayor población hispana de Texas, en tensión por presencia de agentes del ICE