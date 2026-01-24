Ramos Arizpe: hombre cae en depresión tras su divorcio y se quita la vida

RAMOS ARIZPE, COAH.– Un hombre de 34 años de edad fue localizado sin vida al interior de su domicilio, luego de que presuntamente decidiera quitarse la vida tras atravesar por un proceso de separación y divorcio. TE PUEDE INTERESAR: A un año de su desaparición, siguen buscando a joven predicador monclovense

El hallazgo ocurrió alrededor de las 22:00 horas, en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Cholula y Pánuco, en la colonia Santa Luz de Analco, en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con la información proporcionada por su hermano, Vicente “N”, acudió al domicilio marcado con el número 906 al no lograr comunicarse con él.

Al llegar, tocó en repetidas ocasiones la puerta principal sin obtener respuesta, por lo que decidió empujarla, notando un peso inusual.

Al ingresar al inmueble, localizó el cuerpo de Eliel “N”, suspendido en la parte posterior de la vivienda. Al no poder auxiliarlo, realizó de inmediato una llamada a la línea de emergencias 911.

Al lugar acudió una ambulancia del Cuerpo de Bomberos, cuyos paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Policía Municipal procedieron al aseguramiento del domicilio.