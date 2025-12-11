Ramos Arizpe: Más de 3 mil mujeres reciben apoyo integral a través de iniciativas municipales

/ 11 diciembre 2025
    Ramos Arizpe: Más de 3 mil mujeres reciben apoyo integral a través de iniciativas municipales
    Gobierno del Estado y Municipio trabajan juntos para fortalecer la inclusión y el desarrollo de las mujeres. FOTO: CORTESÍA

Programas municipales y estatales transforman la vida de las ramosarizpenses

Con una política social enfocada en la inclusión, el desarrollo personal y la igualdad de oportunidades, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reforzó durante 2025 una amplia red de programas dirigidos a mujeres, beneficiando a más de 3 mil ramosarizpenses mediante acciones educativas, preventivas y de bienestar integral.

Estos logros se han alcanzado gracias a la coordinación permanente entre el Municipio y el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, cuya estrategia social —a través de DIF Coahuila, Mejora Coahuila e Inspira— ha permitido ampliar la cobertura y el impacto de las políticas locales.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de esta colaboración.

“El gobernador Manolo Jiménez delineó la estrategia ideal para que municipios como el nuestro pudieran multiplicar su impacto social. Con esa fuerza, hoy acompañamos a más mujeres, acercamos educación, atención emocional y herramientas que transforman vidas”, afirmó.

Entre los programas de educación que abren oportunidades están: Preparatoria “Mujeres Echadas Pa’ Delante”, con 543 beneficiarias, quienes reciben un estímulo económico mensual de $1,745 pesos; y Universidad para Mujeres, con 248 alumnas inscritas en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe.

Estas iniciativas representan una inversión conjunta estatal y municipal superior a 10.4 millones de pesos, destinada a abrir puertas educativas y laborales para cientos de mujeres.

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL

El Instituto Municipal de la Mujer reforzó su esquema de atención con acciones directas que impactan la salud, seguridad y economía de miles de mujeres, ya que más de 1,900 mujeres atendidas con asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social; y más de 3,000 beneficiadas con conferencias sobre derechos humanos, autocuidado, prevención de violencia y salud emocional.

Entrega de 25,260 toallas sanitarias mediante el programa Alas al Campo, promoviendo dignidad menstrual en zonas rurales.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, enfatizó el impacto de estas acciones.

“Cuando una mujer avanza, avanza toda su familia. Estos programas representan oportunidades reales para transformar vidas y construir bienestar”, señaló.

Por su parte, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Gabriela Chávez Zamora, destacó el valor del acompañamiento institucional:

“Detrás de cada número hay mujeres con historias reales. Nuestro compromiso es escucharlas, orientarlas y asegurarnos de que ninguna enfrente sola momentos difíciles. Ese es el corazón de este trabajo”, expresó.

La administración municipal reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo programas que garanticen bienestar, educación y desarrollo social en cada colonia y comunidad del municipio.

