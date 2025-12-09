Sector empresarial y político respalda Primer Informe de Tomás Gutiérrez en Ramos Arizpe
Reconocieron avances en infraestructura, seguridad, movilidad y fortalecimiento económico durante el primer año de administración
Tras el Primer Informe de Resultados del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, líderes empresariales y representantes del ámbito político de la región sureste manifestaron su respaldo al trabajo realizado durante el primer año de administración, destacando avances en infraestructura, seguridad, movilidad y en el fortalecimiento del entorno económico local. Coincidieron en que estos resultados han sido posibles gracias a la coordinación con dependencias estatales y al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.
El presidente de COPARMEX Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, subrayó que el gobierno municipal ha mostrado un desempeño notable en materia de infraestructura, movilidad y atracción de inversiones.
“Hay muchos avances en temas de movilidad. Ya se han realizado grandes obras de infraestructura y se ha logrado enlazar de mejor manera los parques industriales con la ciudadanía en general. En desarrollo económico, el alcalde ha impulsado nuevas inversiones y Ramos Arizpe se ha destacado a nivel nacional con la llegada de capital tanto nacional como extranjero”, señaló.
López Villarreal destacó además la relevancia del programa de movilidad gratuita —la Ruta Estudiantil puesta en marcha el 6 de agosto de 2025—, al considerar que responde a una demanda histórica tanto en Ramos Arizpe como en Saltillo.
Por su parte, el presidente de CANIRAC Coahuila, Isidoro García Reyes, reconoció la apertura del Gobierno Municipal para impulsar al sector gastronómico y generar proyectos de colaboración.
“Quiero felicitar a nuestro alcalde Tomás Gutiérrez por todos los programas desarrollados, por el impulso que le ha dado a Ramos Arizpe y por las ideas que hemos construido para el gremio gastronómico. Enhorabuena y que sigan los éxitos”, expresó.
García Reyes recordó que esta coordinación permitió que el municipio fuera invitado especial en el 15° Festival de la Paella, un hecho que fortaleció la presencia de los restaurantes locales en el panorama culinario regional.
En el ámbito industrial, el presidente de AIERA, Diego Gándara Cavazos, resaltó que la cercanía del alcalde con la comunidad manufacturera ha sido clave para mantener orden, competitividad y confianza en un año especialmente complejo para el sector.
“Tenemos a un alcalde que escucha las necesidades del sector y facilita que la industria que opera en Ramos Arizpe trabaje de forma ordenada y con buenos resultados. Desde la AIERA queremos felicitar al alcalde Tomás por este primer año y agradecer todo el apoyo brindado. Seguiremos trabajando en conjunto”, afirmó.
A estos reconocimientos se sumó el del diputado federal Jericó Abramo Masso, quien destacó la visión social y el equilibrio financiero del gobierno municipal, sobre todo en proyectos de movilidad e infraestructura.
“La diversidad de oportunidades que hoy ofrece Ramos Arizpe es impresionante. Tomás Gutiérrez ha hecho un trabajo muy disciplinado: hoy Ramos tiene infraestructura, está más limpio, más iluminado y consolida su seguridad en equipo con el gobernador Manolo Jiménez”, señaló.
El respaldo de los sectores productivos y representantes políticos confirma, coincidieron, que Ramos Arizpe avanza con rumbo firme, con un gobierno que escucha, coordina y entrega resultados visibles para las familias, la industria y toda la región.