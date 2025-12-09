Sector empresarial y político respalda Primer Informe de Tomás Gutiérrez en Ramos Arizpe

Tras el Primer Informe de Resultados del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, líderes empresariales y representantes del ámbito político de la región sureste manifestaron su respaldo al trabajo realizado durante el primer año de administración, destacando avances en infraestructura, seguridad, movilidad y en el fortalecimiento del entorno económico local. Coincidieron en que estos resultados han sido posibles gracias a la coordinación con dependencias estatales y al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El presidente de COPARMEX Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, subrayó que el gobierno municipal ha mostrado un desempeño notable en materia de infraestructura, movilidad y atracción de inversiones.

“Hay muchos avances en temas de movilidad. Ya se han realizado grandes obras de infraestructura y se ha logrado enlazar de mejor manera los parques industriales con la ciudadanía en general. En desarrollo económico, el alcalde ha impulsado nuevas inversiones y Ramos Arizpe se ha destacado a nivel nacional con la llegada de capital tanto nacional como extranjero”, señaló.

López Villarreal destacó además la relevancia del programa de movilidad gratuita —la Ruta Estudiantil puesta en marcha el 6 de agosto de 2025—, al considerar que responde a una demanda histórica tanto en Ramos Arizpe como en Saltillo.

Por su parte, el presidente de CANIRAC Coahuila, Isidoro García Reyes, reconoció la apertura del Gobierno Municipal para impulsar al sector gastronómico y generar proyectos de colaboración.

“Quiero felicitar a nuestro alcalde Tomás Gutiérrez por todos los programas desarrollados, por el impulso que le ha dado a Ramos Arizpe y por las ideas que hemos construido para el gremio gastronómico. Enhorabuena y que sigan los éxitos”, expresó.

García Reyes recordó que esta coordinación permitió que el municipio fuera invitado especial en el 15° Festival de la Paella, un hecho que fortaleció la presencia de los restaurantes locales en el panorama culinario regional.