Ramos Arizpe: trabajador dormita al volante y vuelca camioneta con compañeros

Saltillo
/ 16 febrero 2026
    Ramos Arizpe: trabajador dormita al volante y vuelca camioneta con compañeros
    Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la zona para prevenir otro percance. Ulises Martínez

Los ocupantes de la camioneta permanecieron en el lugar tras el accidente, ya que no requirieron traslado hospitalario

Cuando se dirigía presuntamente a sus labores en Ramos Arizpe acompañado de dos compañeros, el conductor de una camioneta Dodge Journey se quedó dormido al volante, provocando una volcadura la mañana de este lunes.

El accidente fue reportado alrededor de las 06:30 horas, solicitándose la presencia de autoridades y personal de urgencias médicas sobre el bulevar Venustiano Carranza, en su cruce con la carretera a Los Valdés, lugar donde ocurrió el siniestro.

La camioneta Dodge Journey terminó volcada tras que el conductor se quedara dormido.
La camioneta Dodge Journey terminó volcada tras que el conductor se quedara dormido. Ulises Martínez

Elementos de la Policía Municipal de Tránsito de Saltillo acudieron al sitio, abanderando la zona para prevenir otros incidentes, mientras que una ambulancia de Ramos Arizpe brindó atención a los ocupantes de la camioneta. Herminio ¨N¨, de 29 años, era quien conducía; al quedarse dormido, la unidad golpeó la cuneta del arroyo que atraviesa la zona, perdió el control y terminó volcada.

La unidad quedó bajo resguardo y el caso fue consignado al Ministerio Público.
La unidad quedó bajo resguardo y el caso fue consignado al Ministerio Público. Ulises Martínez

Tras ser valorados por los paramédicos, los ocupantes decidieron permanecer en el lugar, ya que no presentaban lesiones graves. El accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para el seguimiento correspondiente.

