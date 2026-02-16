Ramos Arizpe: trabajador dormita al volante y vuelca camioneta con compañeros

Cuando se dirigía presuntamente a sus labores en Ramos Arizpe acompañado de dos compañeros, el conductor de una camioneta Dodge Journey se quedó dormido al volante, provocando una volcadura la mañana de este lunes.

El accidente fue reportado alrededor de las 06:30 horas, solicitándose la presencia de autoridades y personal de urgencias médicas sobre el bulevar Venustiano Carranza, en su cruce con la carretera a Los Valdés, lugar donde ocurrió el siniestro.

TE PUEDE INTERESAR: Destroza ebrio luminaria y abandona su camioneta tras brutal choque