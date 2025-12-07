Reactiva Prodebida colecta de reciclaje para apoyar a animales rescatados, en Saltillo

La colecta de reciclaje navideña organizada por Prodebida y Corazón Patitas estará activa hasta el 30 de enero, con el objetivo de reunir materiales que puedan convertirse en recursos para atender a animales rescatados, en Saltillo.

Las asociaciones recibirán papel en distintas presentaciones —revistas, catálogos, hojas y libros—, así como cartón, botellas PET limpias y latas de aluminio. Todo el material se canaliza a centros de reciclaje y, con lo obtenido, se adquiere alimento, arena y suministros básicos para los refugios.

