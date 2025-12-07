Reactiva Prodebida colecta de reciclaje para apoyar a animales rescatados, en Saltillo

Saltillo
/ 7 diciembre 2025
    Reactiva Prodebida colecta de reciclaje para apoyar a animales rescatados, en Saltillo
    La colecta navideña permanecerá activa hasta el 30 de enero, invitando a la ciudadanía a sumarse al esfuerzo solidario. FOTO: ARCHIVO

Durante diciembre y enero recibirán papel, cartón, PET y aluminio en el Bosque Urbano; lo recaudado se destinará a alimento y suministros para perros y gatos bajo resguardo

La colecta de reciclaje navideña organizada por Prodebida y Corazón Patitas estará activa hasta el 30 de enero, con el objetivo de reunir materiales que puedan convertirse en recursos para atender a animales rescatados, en Saltillo.

Las asociaciones recibirán papel en distintas presentaciones —revistas, catálogos, hojas y libros—, así como cartón, botellas PET limpias y latas de aluminio. Todo el material se canaliza a centros de reciclaje y, con lo obtenido, se adquiere alimento, arena y suministros básicos para los refugios.

Este esquema, coinciden las asociaciones, permite reducir residuos y, al mismo tiempo, sostener los gastos que implica mantener en resguardo a decenas de perros y gatos, desde vacunas hasta el pago de algunas deudas veterinarias.

El punto de acopio se encuentra en el Bosque Urbano, con acceso por la entrada de Dámaso Rodríguez. La recepción de material se realiza de martes a domingo, en un horario de 9:00 a 19:00 horas.

Las agrupaciones hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse durante estas semanas, recordando que pequeñas aportaciones de reciclaje permiten reunir fondos que hacen una diferencia para los animales que esperan una nueva oportunidad.

Refirieron que este tipo de colectas ha permitido sostener parte del trabajo que realizan de manera independiente y con apoyo de quienes acuden a donar durante la temporada.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

