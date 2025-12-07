Saltillo: choca motociclista en V. Carranza y resulta lesionado

Saltillo
/ 7 diciembre 2025
    Saltillo: choca motociclista en V. Carranza y resulta lesionado
    El joven motociclista sufrió lesiones leves tras impactarse con un vehículo compacto en el bulevar Venustiano Carranza. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

El conductor del automóvil y el motociclista llegaron a un acuerdo para la reparación de daños y evitar la consignación ante el Ministerio Público

Un joven resultó lesionado en la pierna izquierda tras chocar la motocicleta que conducía contra un vehículo compacto sobre el bulevar Venustiano Carranza, frente a la colonia Doctores en Saltillo.

El afectado, Diego Humberto ¨N¨, relató que circulaba en dirección norte cuando, al pasar el cruce con el bulevar Manuel Ortiz de Montellano, un vehículo Nissan Tsuru azul salió del deprimido del distribuidor vial.

TE PUEDE INTERESAR: Cae joven regio que circulaba en auto robado en Arteaga

$!El conductor del vehículo involucrado detuvo su marcha para auxiliar al motociclista y colaborar en el acuerdo.
El conductor del vehículo involucrado detuvo su marcha para auxiliar al motociclista y colaborar en el acuerdo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Para evitar el choque, intentó incorporarse al carril derecho con rumbo a un campo de béisbol, pero no logró percatarse de la presencia del automóvil, lo que provocó que la moto impactara contra el ángulo lateral derecho delantero del vehículo, ocasionando que el conductor cayera al pavimento.

$!La motocicleta quedó sobre el pavimento tras el choque con un Nissan Tsuru azul.
La motocicleta quedó sobre el pavimento tras el choque con un Nissan Tsuru azul. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

El probable responsable, Hadyel Alejandro ¨N¨, detuvo su marcha para brindar auxilio y solicitó la presencia de una ambulancia. El personal de Cruz Roja acudió al lugar, valoró al motociclista y determinó que no requería traslado a un hospital.

$!La zona del accidente fue resguardada por las autoridades mientras se realizaba el diálogo entre los involucrados.
La zona del accidente fue resguardada por las autoridades mientras se realizaba el diálogo entre los involucrados. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Tras el incidente, las partes involucradas dialogaron para llegar a un acuerdo sobre la reparación de los daños, evitando así la consignación de los vehículos ante el Ministerio Público.

Temas


accidentes viales
Última hora Saltillo
choque de moto

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Leyes y triquiñuelas: El factor político y legal de la reforma laboral
La iniciativa plantea limitar incrementos en pólizas, transparentar servicios médicos incluidos y fortalecer las facultades de sanción de la Profeco ante prácticas abusivas.

Reforma a seguros de gastos médicos mayores planteada por diputado de Coahuila entra en su etapa final
El estudio nacional coordinado por CIBI Digital reveló que más del 80% de niñas y niños de entre 6 y 12 años ya tiene acceso a internet.

Coahuila: educación digital de los menores requiere un esfuerzo conjunto, no solo de las familias

El programa Código Mariposa brinda atención a familias que enfrentan pérdidas gestacionales y neonatales.

Código Mariposa: Coahuila implementa acompañamiento y espacios privados para duelo perinatal en 14 hospitales
Autoridades sanitarias intensifican las recomendaciones a la población para eliminar recipientes con agua estancada en patios y azoteas, con el objetivo de reducir los riesgos de contagio de dengue en la entidad.

Coahuila contiene la ola de dengue y reduce casos en más del 85 por ciento
FOTO: FREEPIK

El verdadero desafío de prometer accesibilidad: Día Internacional sobre las Personas con Discapacidad
true

POLITICÓN: ¿Festejo justificado? Sheinbaum llena el Zócalo, mientras estallan coches bomba en Michoacán

Un mundo paralelo

Un mundo paralelo