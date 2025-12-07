Saltillo: choca motociclista en V. Carranza y resulta lesionado

Un joven resultó lesionado en la pierna izquierda tras chocar la motocicleta que conducía contra un vehículo compacto sobre el bulevar Venustiano Carranza, frente a la colonia Doctores en Saltillo.

El afectado, Diego Humberto ¨N¨, relató que circulaba en dirección norte cuando, al pasar el cruce con el bulevar Manuel Ortiz de Montellano, un vehículo Nissan Tsuru azul salió del deprimido del distribuidor vial.

