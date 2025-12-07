Saltillo: choca motociclista en V. Carranza y resulta lesionado
El conductor del automóvil y el motociclista llegaron a un acuerdo para la reparación de daños y evitar la consignación ante el Ministerio Público
Un joven resultó lesionado en la pierna izquierda tras chocar la motocicleta que conducía contra un vehículo compacto sobre el bulevar Venustiano Carranza, frente a la colonia Doctores en Saltillo.
El afectado, Diego Humberto ¨N¨, relató que circulaba en dirección norte cuando, al pasar el cruce con el bulevar Manuel Ortiz de Montellano, un vehículo Nissan Tsuru azul salió del deprimido del distribuidor vial.
Para evitar el choque, intentó incorporarse al carril derecho con rumbo a un campo de béisbol, pero no logró percatarse de la presencia del automóvil, lo que provocó que la moto impactara contra el ángulo lateral derecho delantero del vehículo, ocasionando que el conductor cayera al pavimento.
El probable responsable, Hadyel Alejandro ¨N¨, detuvo su marcha para brindar auxilio y solicitó la presencia de una ambulancia. El personal de Cruz Roja acudió al lugar, valoró al motociclista y determinó que no requería traslado a un hospital.
Tras el incidente, las partes involucradas dialogaron para llegar a un acuerdo sobre la reparación de los daños, evitando así la consignación de los vehículos ante el Ministerio Público.