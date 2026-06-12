Reactivan en Sabinas apoyos económicos para pacientes con cáncer

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    Reactivan en Sabinas apoyos económicos para pacientes con cáncer
    El programa está dirigido a personas que enfrentan un diagnóstico oncológico y requieren apoyo económico. CORTESÍA

A través del programa ‘Va de Corazón, un Rayito de Esperanza’

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de brindar respaldo a personas que enfrentan tratamientos oncológicos y contribuir a reducir la carga económica que esta condición representa para las familias, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sabinas reactivó la entrega de apoyos económicos del programa institucional “Va de Corazón, un Rayito de Esperanza”.

La iniciativa cuenta con el respaldo del alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren y está dirigida a ciudadanos que atraviesan por un diagnóstico de cáncer, buscando apoyarlos en gastos relacionados con traslados, atención médica y cuidados derivados de su condición de salud.

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La entrega de los recursos estuvo encabezada por la presidenta honoraria del DIF Sabinas, Alma Iribarren, y la directora del organismo, Aida Iribarren, quienes convivieron con las personas beneficiarias y escucharon de primera mano sus experiencias y necesidades.

Durante el encuentro, ambas funcionarias refrendaron el compromiso de la institución de mantener un acompañamiento cercano y permanente para quienes enfrentan este tipo de padecimientos, destacando la importancia de fortalecer las acciones de asistencia social dirigidas a los sectores más vulnerables de la población.

Alma Iribarren señaló que el programa busca ofrecer no solo un apoyo económico, sino también un mensaje de solidaridad para las familias que enfrentan los desafíos físicos, emocionales y financieros que implica una enfermedad oncológica.

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“Sabemos que cada día representa un reto muy fuerte para quienes viven esta batalla y para sus familias; por eso queremos que sepan que no están solos en este proceso. Gracias al apoyo decidido de nuestro alcalde ‘Chano’ Díaz, desde el DIF Sabinas seguiremos trabajando continuamente para brindarles una mano amiga cuando más lo necesiten”, expresó.

La presidenta honoraria agregó que el organismo continuará impulsando programas de apoyo social enfocados en mejorar la calidad de vida de los sabinenses y atender de manera sensible las necesidades de quienes atraviesan situaciones complejas.

$!Las autoridades convivieron con los beneficiarios y escucharon sus testimonios y necesidades.
Las autoridades convivieron con los beneficiarios y escucharon sus testimonios y necesidades. CORTESÍA

Las autoridades destacaron que la continuidad de “Va de Corazón, un Rayito de Esperanza” representa un alivio significativo para los beneficiarios y sus familias, al permitirles enfrentar con mayores herramientas los gastos asociados a sus tratamientos médicos.

Finalmente, el Gobierno Municipal de Sabinas y el DIF reiteraron que las Oficinas de Atención Ciudadana y las instalaciones del organismo permanecen abiertas de manera permanente para recibir solicitudes y canalizar apoyos asistenciales a quienes los requieran, fortaleciendo así una política de atención cercana y solidaria con la comunidad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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