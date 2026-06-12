Reactivan en Sabinas apoyos económicos para pacientes con cáncer

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de brindar respaldo a personas que enfrentan tratamientos oncológicos y contribuir a reducir la carga económica que esta condición representa para las familias, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sabinas reactivó la entrega de apoyos económicos del programa institucional “Va de Corazón, un Rayito de Esperanza”. La iniciativa cuenta con el respaldo del alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren y está dirigida a ciudadanos que atraviesan por un diagnóstico de cáncer, buscando apoyarlos en gastos relacionados con traslados, atención médica y cuidados derivados de su condición de salud.

La entrega de los recursos estuvo encabezada por la presidenta honoraria del DIF Sabinas, Alma Iribarren, y la directora del organismo, Aida Iribarren, quienes convivieron con las personas beneficiarias y escucharon de primera mano sus experiencias y necesidades. Durante el encuentro, ambas funcionarias refrendaron el compromiso de la institución de mantener un acompañamiento cercano y permanente para quienes enfrentan este tipo de padecimientos, destacando la importancia de fortalecer las acciones de asistencia social dirigidas a los sectores más vulnerables de la población. Alma Iribarren señaló que el programa busca ofrecer no solo un apoyo económico, sino también un mensaje de solidaridad para las familias que enfrentan los desafíos físicos, emocionales y financieros que implica una enfermedad oncológica.

“Sabemos que cada día representa un reto muy fuerte para quienes viven esta batalla y para sus familias; por eso queremos que sepan que no están solos en este proceso. Gracias al apoyo decidido de nuestro alcalde ‘Chano’ Díaz, desde el DIF Sabinas seguiremos trabajando continuamente para brindarles una mano amiga cuando más lo necesiten”, expresó. La presidenta honoraria agregó que el organismo continuará impulsando programas de apoyo social enfocados en mejorar la calidad de vida de los sabinenses y atender de manera sensible las necesidades de quienes atraviesan situaciones complejas.

Las autoridades destacaron que la continuidad de “Va de Corazón, un Rayito de Esperanza” representa un alivio significativo para los beneficiarios y sus familias, al permitirles enfrentar con mayores herramientas los gastos asociados a sus tratamientos médicos. Finalmente, el Gobierno Municipal de Sabinas y el DIF reiteraron que las Oficinas de Atención Ciudadana y las instalaciones del organismo permanecen abiertas de manera permanente para recibir solicitudes y canalizar apoyos asistenciales a quienes los requieran, fortaleciendo así una política de atención cercana y solidaria con la comunidad.

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