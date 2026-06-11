Sabinas: entrega Alcalde rehabilitación integral de siete calles en la colonia Dávila de Agujita

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    Sabinas: entrega Alcalde rehabilitación integral de siete calles en la colonia Dávila de Agujita
    Los trabajos abarcaron más de 14 mil metros cuadrados de superficie rehabilitada. CORTESÍA

La obra busca mejorar la conectividad y atender una demanda histórica de los habitantes de este sector

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de mejorar la conectividad y atender una demanda histórica de los habitantes de la villa de Agujita, el alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, entregó la rehabilitación integral de un circuito de siete calles en la colonia Dávila, obra que beneficiará de manera directa a cientos de familias del sector.

El proyecto destacó por la implementación de un esquema sustentable de aprovechamiento de materiales, lo que permitió optimizar los recursos municipales y ampliar el alcance de los trabajos realizados.

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La obra contempló la rehabilitación de más de 14 mil metros cuadrados de superficie, donde personal de la Dirección de Obras Públicas llevó a cabo un proceso técnico integral que incluyó labores de despalme, nivelación del terreno y compactación profunda de las bases, con el propósito de garantizar vialidades seguras, funcionales y de larga duración.

Para la consolidación de los trabajos, la administración municipal gestionó y reutilizó material asfáltico retirado durante las labores de mantenimiento de la Carretera Federal 57. Dicho material fue procesado y aplicado con maquinaria especializada en el nuevo circuito vial interno de la colonia, permitiendo resolver una problemática de movilidad que durante años afectó a los habitantes de este sector.

Las vialidades rehabilitadas y abiertas formalmente a la circulación son las calles Reyes González, Jesús Garza Montemayor, Agustín Melgar, calle 19, Nuevo León, Melchor Dávila Ramos y Fidel Maldonado Galván, logrando una mejor interconexión entre los distintos puntos de la colonia Dávila.

$!El proyecto beneficiará directamente a cientos de familias de la villa de Agujita.
El proyecto beneficiará directamente a cientos de familias de la villa de Agujita. CORTESÍA

Durante la entrega de la obra, el alcalde Chano Díaz destacó la importancia de implementar soluciones eficientes que permitan atender las necesidades de la población sin comprometer las finanzas municipales.

“Estamos aquí en Agujita cumpliendo con un compromiso fuerte que teníamos con todas las familias de la colonia Dávila. Nos metimos con todo a la rehabilitación de estas siete calles porque sabíamos lo difícil que era transitar por aquí. Lo mejor de todo es que estos 14 mil metros cuadrados de mejoramiento vial los logramos cuidando el dinero, aprovechando el material que se retiró de la Carretera 57 para darle una nueva vida y dejarles caminos firmes. Aquí se hicieron bien las cosas desde el despalme y la compactación para que les dure. Vamos a seguir trabajando continuamente, buscando el cómo sí, para llevar más obras directo a nuestras colonias y villas”, expresó.

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Finalmente, el Gobierno Municipal de Sabinas informó que este modelo de reutilización de materiales continuará aplicándose en otros sectores y accesos vulnerables del municipio, con el fin de acelerar el programa de mantenimiento de vialidades y caminos comunitarios, ampliando así los beneficios para un mayor número de habitantes de la región.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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