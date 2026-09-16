Realiza DIF Saltillo Baile Vaquero para personas con discapacidad

El DIF Saltillo realizó un Baile Vaquero en las instalaciones de Los Rieles Saltillo, como parte de las actividades desarrolladas durante el mes de las Personas con Discapacidad. Al evento acudieron niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad, quienes participaron en una tarde de música, baile y convivencia con la presentación de los grupos Replika y La Pura Vida.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, señaló que, junto con el alcalde Javier Díaz González, se trabaja para impulsar acciones de inclusión en distintos ámbitos de la sociedad. “Estamos muy contentos de poder disfrutar con ustedes este Baile Vaquero, porque cuando compartimos eventos culturales o recreativos adaptados como este, se generan lazos de convivencia y se reducen las barreras”, refirió. Explicó que la actividad tuvo como objetivo promover la participación de las personas con discapacidad en espacios recreativos y sociales, además de generar conciencia sobre su derecho a convivir y formar parte de las actividades de la comunidad. “Más allá de la música, representa el compromiso de construir una comunidad donde la discapacidad no sea vista como una limitación para celebrar, crear vínculos y formar parte de la sociedad. Cada baile simboliza una sociedad que elimina barreras y abre oportunidades para todas y todos”, expresó.

Durante el evento se instalaron stands de palomitas, hidratación, peluches y termos, además de un espacio de JR Sombreros. López Naranjo también agradeció la participación de los Corazones Voluntarios que contribuyeron a la realización de la actividad, entre ellos Manufactura Zapalinamé, JR Sombreros, María Martínez Saucedo, Cynthia Palomo, Regina Saracho, Neapco, Lear Arteaga, Copeland Compresores, Lear Saltillo, Borgwarner Saltillo, Borgwarner Ramos y Hexawere Saltillo.

En el Baile Vaquero estuvieron Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; Ana Lucia Morales, directora de Programas Sociales del DIF Saltillo; Luciana Sánchez Arriaga, coordinadora de Inclusión y Vida Independiente del DIF Coahuila; y Zura Llanet Morales Herrera, directora de Educación Especial en Coahuila.