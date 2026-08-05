Saltillo: Arranca construcción de consultorio médico en la colonia Morelos; brindará atención médica y psicológica

Durante el arranque de la obra, el presidente municipal destacó que este espacio permitirá acercar servicios de salud a las familias que viven en colonias como Morelos, Fundadores, San Juan y otros sectores cercanos, evitando que tengan que trasladarse a otras instalaciones para recibir atención.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio el banderazo de inicio a la construcción de un consultorio médico en la colonia Morelos, en Saltillo , obra que fue seleccionada por la ciudadanía mediante el programa Participa Saltillo 2026 y que ofrecerá servicios de atención médica y psicológica a habitantes del sector oriente de la ciudad.

”La gente lo solicitó, lo propuso, lo votó y ganó ese proyecto en este sector de Saltillo”, expresó el Alcalde al señalar que el consultorio es resultado del mecanismo de presupuesto participativo, mediante el cual la ciudadanía decide el destino de una parte de los recursos provenientes del impuesto predial.

El consultorio se construirá en un área de 41.88 metros cuadrados y contará con recepción, consultorio médico, espacio para terapia psicológica, sanitarios y una explanada de acceso. La inversión destinada asciende a un millón 314 mil 333 pesos.

Javier Díaz explicó que el inmueble operará como un espacio del DIF Saltillo, donde habrá atención médica y psicológica permanente gracias a la colaboración con universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Coahuila, cuyos estudiantes y profesionales apoyarán en la prestación de estos servicios. Asimismo, señaló que, mediante un convenio con Farmacias del Ahorro, los pacientes que requieran medicamentos del cuadro básico podrán recibirlos de manera gratuita tras su consulta.

El Alcalde aseguró que uno de los objetivos de su administración es acercar los servicios municipales a las colonias para facilitar el acceso a la población. “Tenemos que llevar los servicios del DIF Saltillo y los servicios municipales a donde la gente está, donde la gente vive y donde la gente convive”, afirmó.

BRIGADA AMOR EN MOVIMIENTO

Como parte de la jornada también se instaló la brigada Amor en movimiento, mediante la cual se ofrecieron servicios gratuitos de salud para los habitantes del sector. Javier Díaz informó que este programa ha beneficiado a más de 10 mil saltillenses durante el año y medio de su administración.