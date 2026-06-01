Realiza la UAAAN tianguis campesino, para impulsar la economía de comunidades rurales de Saltillo

Productores de distintos ejidos de la Región Sureste de Coahuila encontraron un espacio para promover su trabajo, ampliar sus mercados y fortalecer su economía familiar durante la más reciente edición del Tianguis de Economía Solidaria, realizada en la Biblioteca Central “Egidio G. Rebonato”. La actividad forma parte de un proyecto impulsado por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), que durante más de 18 años ha trabajado en la construcción de alternativas de desarrollo para comunidades rurales mediante esquemas de organización, cooperación y comercialización directa.

En esta edición participaron representantes de ocho ejidos de la región, quienes ofrecieron una amplia variedad de productos elaborados de manera artesanal, entre ellos alimentos tradicionales, textiles, medicina herbolaria, derivados del agave, bebidas regionales y artículos con valor agregado producidos por las propias comunidades.

El ingeniero Homero Briones Amaya destacó que este esfuerzo busca generar condiciones más favorables para los productores del campo, acercándolos directamente a los consumidores y eliminando intermediarios que suelen reducir las ganancias de quienes elaboran los productos. UNA ESTRATEGIA QUE FORTALECE LA ECONOMÍA COMUNITARIA Más allá de la venta de mercancías, el Tianguis de Economía Solidaria se ha consolidado como una herramienta de fortalecimiento social y económico para las comunidades participantes, al promover principios de cooperación, comercio justo y desarrollo sostenible.

A través de este modelo, las familias rurales tienen la oportunidad de diversificar sus fuentes de ingreso, visibilizar el valor de sus productos y preservar conocimientos tradicionales que forman parte del patrimonio cultural de las comunidades campesinas. La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro reiteró su compromiso con el desarrollo integral del sector rural, impulsando iniciativas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las familias productoras y fortalecer el tejido económico local. Con casi dos décadas de trayectoria, este proyecto continúa consolidándose como un puente entre el campo y la sociedad, generando oportunidades para quienes trabajan la tierra y transforman sus recursos en productos de calidad.

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