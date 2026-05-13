Saltillo: UAAAN acerca innovación tecnológica al campo con conferencia sobre inteligencia artificial

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    Saltillo: UAAAN acerca innovación tecnológica al campo con conferencia sobre inteligencia artificial
    Estudiantes de la UAAAN participaron en una conferencia sobre inteligencia artificial aplicada al sector agrícola. CORTESÍA

Estudiantes conocieron herramientas digitales que mejoran productividad, análisis de datos y decisiones agrícolas

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro realizó una conferencia especializada sobre el uso de la inteligencia artificial aplicada a la agronomía, actividad desarrollada en el Auditorio “Carlos E. Martínez”, en Saltillo, y dirigida a estudiantes interesados en las nuevas tecnologías para el sector agropecuario.

Durante la jornada se expusieron diversas aplicaciones de la inteligencia artificial enfocadas en optimizar procesos agrícolas, fortalecer el análisis de información y mejorar la toma de decisiones en actividades relacionadas con la producción en el campo.

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La actividad académica tuvo como propósito acercar a las y los alumnos a herramientas innovadoras que actualmente están transformando la agricultura mediante el uso de tecnología, automatización y procesamiento de datos.

Con este tipo de encuentros, la Universidad fortalece la preparación profesional de sus estudiantes y fomenta el desarrollo de competencias orientadas a enfrentar los desafíos del campo moderno.

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