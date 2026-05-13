Saltillo: UAAAN acerca innovación tecnológica al campo con conferencia sobre inteligencia artificial

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro realizó una conferencia especializada sobre el uso de la inteligencia artificial aplicada a la agronomía, actividad desarrollada en el Auditorio “Carlos E. Martínez”, en Saltillo, y dirigida a estudiantes interesados en las nuevas tecnologías para el sector agropecuario.

Durante la jornada se expusieron diversas aplicaciones de la inteligencia artificial enfocadas en optimizar procesos agrícolas, fortalecer el análisis de información y mejorar la toma de decisiones en actividades relacionadas con la producción en el campo.