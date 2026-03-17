Realiza Saltillo más acciones de reforestación de bulevares con programa ‘Bosques Urbanos Lineales’

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Saltillo
/ 17 marzo 2026
    Realiza Saltillo más acciones de reforestación de bulevares con programa ‘Bosques Urbanos Lineales’
    Las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” trabajan en el bulevar Luis Donaldo Colosio, entre Fundadores y Venustiano Carranza. CORTESÍA

Plantan encinos siempre verdes con el objetivo de crear corredores verdes que reduzcan la temperatura urbana y combatan la contaminación

Como parte del compromiso por fortalecer el entorno ambiental y mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses, el alcalde Javier Díaz González avanza en el programa “Bosques Urbanos Lineales”, que busca reforestar los principales bulevares de la ciudad.

El Alcalde informó que estas acciones contemplan la plantación estratégica de encinos siempre verdes, con el objetivo de generar corredores verdes que ayuden a reducir la temperatura urbana, combatir la contaminación y crear espacios para la fauna local.

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Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” intervienen actualmente el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre los bulevares Fundadores y Venustiano Carranza.

Díaz González destacó que estas labores continuarán en otras vialidades importantes, como Emilio Arizpe de la Maza, José Musa de León, Nazario S. Ortiz Garza, Francisco Coss, Jesús Valdés Sánchez, Pedro Figueroa y Mirasierra, entre muchas otras.

“Nuestro programa ‘Bosques Urbanos Lineales’ busca no solo incrementar la cobertura vegetal en la ciudad, sino también fomentar una cultura de cuidado del medio ambiente y promover la participación ciudadana en la conservación de estos espacios verdes”, expresó el alcalde.

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Además, con el objetivo de impulsar la práctica deportiva y fortalecer la convivencia familiar, cuadrillas municipales realizaron labores de embellecimiento en la plaza pública y la cancha deportiva de la colonia El Álamo. Personal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable pintó juegos infantiles, bancas, mobiliario urbano y la cancha deportiva ubicada entre las calles Emiliano Zapata, Calle 11 y bulevar Francisco I. Madero, en el sur de la ciudad.

Por otra parte, brigadas del programa “Aquí Andamos” atendieron solicitudes ciudadanas recibidas a través del asistente virtual “Saltillo Fácil” (844-160-08-08), realizando limpieza profunda y retiro de basura en el cauce del arroyo Nueva Imagen, que divide las colonias Valle de Santa Elena y Universidad Pueblo, a la altura de las calles Mario Castro Gil y Jesús Reyes Heroles.

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El Ayuntamiento también informó sobre la atención integral de limpieza en los callejones del fraccionamiento Mirasierra, ubicados entre las calles 16, 7 y 9, así como en el bulevar Revolución, al oriente de la ciudad.

Con estas acciones, la administración municipal refuerza su compromiso con el medio ambiente, la mejora urbana y la participación ciudadana en la conservación de los espacios públicos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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