Realizan embargo en sucursal bancaria de Saltillo

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Saltillo
/ 10 abril 2026
    Realizan embargo en sucursal bancaria de Saltillo
    Computadoras y mobiliario fueron retirados de la sucursal.
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    Realizan embargo en sucursal bancaria de Saltillo
    Realizan embargo en sucursal bancaria de Saltillo

Se llevaron mobiliario y computadoras, pues el banco se negó a indemnizar a un exgerente que despidió de manera injustificada

Una ejecución de laudo laboral fue la que se realizó la tarde de este viernes dentro de una institución bancaria ubicada en un centro comercial de la colonia Lourdes.

Un juez ordenó el ingreso de policías estatales y abogados de la parte afectada en Banamex, para que se pague la indemnización y salarios caídos de un trabajador. La representación legal, integrada por los abogados Graciela Nava y Jesús Fernando Santana Jaramillo, informó que la intención era ingresar a las bóvedas para el aseguramiento de valores.

No les fue permitido el acceso por la misma institución crediticia, y el juez se basó en el embargo de bienes. Consistió en mobiliario como sillas, sillones de la sala de espera, escritorios y tres computadoras laptop.

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Todo fue abordado a una camioneta para ser trasladado a bodegas de un juez federal, donde quedaron como garantía. Todo se derivó de una denuncia de un empleado que fue despedido de manera injustificada en el año 2023. Comprobó ante las instancias estatales y federales que laboró por más de 14 años en la institución.

El banco no estuvo de acuerdo con los veredictos y solicitó recursos de apelación que no le fueron favorecidos. La sentencia salió a favor del afectado y, a la fecha, el banco se niega a pagarle un monto aproximado de tres millones de pesos.

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