Oaxaca: Detienen a cuatro por homicidio de exalcalde de Santa María Ipalapa, entre ellos el presidente municipal

El alcalde de Santa María Ipalapa, Emanuel Peláez Peláez, fue detenido por elementos de seguridad por su presunta responsabilidad en el homicidio del expresidente municipal de la misma comunidad, Gerardo Santos López.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca emitió un comunicado en el que se describe que, además del edil, fueron detenidas otras tres personas identificadas de la siguiente forma: una síndica municipal con iniciales R.C.G.; y dos elementos de la Policía Municipal de la localidad con iniciales A.C.S. y A.H.S, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR: Sandra Cuevas denuncia que su vida ‘está en peligro’ y pide protección a García Harfuch

GABINETE DE SEGURIDAD ENCABEZÓ LAS CUATRO DETENCIONES EN OAXACA

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, en la operación participó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Coordinación e Inteligencia (C5).