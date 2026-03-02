Oaxaca: Detienen a cuatro por homicidio de exalcalde de Santa María Ipalapa, entre ellos el presidente municipal
Además del actual presidente municipal, las autoridades capturaron a una síndica municipal y dos elementos de la Policía, por ejecución extrajudicial
El alcalde de Santa María Ipalapa, Emanuel Peláez Peláez, fue detenido por elementos de seguridad por su presunta responsabilidad en el homicidio del expresidente municipal de la misma comunidad, Gerardo Santos López.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca emitió un comunicado en el que se describe que, además del edil, fueron detenidas otras tres personas identificadas de la siguiente forma: una síndica municipal con iniciales R.C.G.; y dos elementos de la Policía Municipal de la localidad con iniciales A.C.S. y A.H.S, respectivamente.
GABINETE DE SEGURIDAD ENCABEZÓ LAS CUATRO DETENCIONES EN OAXACA
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, en la operación participó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Coordinación e Inteligencia (C5).
Las detenciones se derivaron de las investigaciones ministeriales correspondientes, mediante trabajos de inteligencia criminal y en coordinación con las diferentes instituciones de seguridad.
HOMICIDIO DE EXALCALDE DE SANTA MARÍA IPALAPA
El asesinato del exfuncionario ocurrió el pasado 11 de mayo de 2025, cuando Gerardo Santos López circulaba por la calle Alfonso Caso en compañía de otras personas, hasta que elementos de la Policía Municipal le marcaron el alto. Sin embargo, la unidad continuó su marcha y posteriormente se detuvo.
“Las indagatorias establecen que la Policía Municipal se dirigió a la víctima y le manifestó que tenía instrucciones del presidente municipal y de la síndica municipal para detenerlo. Posteriormente, un elemento policial accionó su arma de fuego contra la víctima, provocándole lesiones que derivaron en su muerte”, narra el informe de la Fiscalía estatal.
Por estos hechos, el alcalde Peláez enfrenta el delito de ejecución extrajudicial.