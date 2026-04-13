Realizan labores de limpieza en ‘Los Ojitos’ y otros arroyos de Saltillo

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Saltillo
/ 13 abril 2026
    Realizan labores de limpieza en ‘Los Ojitos’ y otros arroyos de Saltillo
    Las acciones responden a peticiones ciudadanas para prevenir riesgos en la vía pública. CORTESÍA

Los trabajos buscan mejorar la seguridad y reducir riesgos a la salud de la población

Brigadas del programa “Aquí Andamos” intensificaron las acciones permanentes de limpieza de cauces naturales de agua en diversos sectores de la ciudad.

El edil informó que estos trabajos forman parte de la estrategia municipal para fortalecer la seguridad en estos espacios, así como para disminuir riesgos a la salud de las y los vecinos que habitan en las zonas aledañas.

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Este lunes, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervinieron el cauce natural “Los Ojitos”, ubicado en la Privada Tecnológico, entre la calle Reynosa y la avenida Universidad.

El Gobierno de Saltillo informó que entre las labores realizadas se encuentra el retiro de maleza y desechos orgánicos, con el objetivo de prevenir la proliferación de fauna nociva y la generación de focos de infección.

“Con el apoyo de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo respondemos a las peticiones de la ciudadanía con trabajo permanente, para ofrecer una mejor ciudad, más segura, limpia y ordenada”, señaló Díaz González.

De manera simultánea, el Ayuntamiento realizó acciones similares en el arroyo que atraviesa la colonia Amistad, sobre la calle 28, entre las vialidades Santa Rosalía y San Valentín, al oriente de la ciudad.

$!El municipio recordó que el uso del sistema “Saltillo Fácil” ayuda a detectar los espacios que requieren intervención.
El municipio recordó que el uso del sistema “Saltillo Fácil” ayuda a detectar los espacios que requieren intervención. CORTESÍA

Por petición de habitantes de la colonia Virreyes Obrera, brigadas municipales instalaron barrotes de seguridad en el camellón central del bulevar José Sarmiento, frente a la calle Nueva, con el objetivo de evitar cruces indebidos que ponían en riesgo la integridad de las personas y su patrimonio.

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Asimismo, personal de “Aquí Andamos” reforzó las labores permanentes de riego con agua tratada en áreas verdes y camellones de bulevares como Antonio Cárdenas, Emilio Arizpe de la Maza, Venustiano Carranza, Pedro Figueroa, José Musa de León y Jesús Valdés Sánchez, entre otros.

El alcalde Javier Díaz recordó a la población el número del asistente virtual “Saltillo Fácil”, 844-160-08-08, mediante el cual se pueden reportar servicios públicos municipales para su atención inmediata.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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