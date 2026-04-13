Realizan labores de limpieza en ‘Los Ojitos’ y otros arroyos de Saltillo

Brigadas del programa “Aquí Andamos” intensificaron las acciones permanentes de limpieza de cauces naturales de agua en diversos sectores de la ciudad. El edil informó que estos trabajos forman parte de la estrategia municipal para fortalecer la seguridad en estos espacios, así como para disminuir riesgos a la salud de las y los vecinos que habitan en las zonas aledañas.

Este lunes, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervinieron el cauce natural “Los Ojitos”, ubicado en la Privada Tecnológico, entre la calle Reynosa y la avenida Universidad. El Gobierno de Saltillo informó que entre las labores realizadas se encuentra el retiro de maleza y desechos orgánicos, con el objetivo de prevenir la proliferación de fauna nociva y la generación de focos de infección. “Con el apoyo de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo respondemos a las peticiones de la ciudadanía con trabajo permanente, para ofrecer una mejor ciudad, más segura, limpia y ordenada”, señaló Díaz González. De manera simultánea, el Ayuntamiento realizó acciones similares en el arroyo que atraviesa la colonia Amistad, sobre la calle 28, entre las vialidades Santa Rosalía y San Valentín, al oriente de la ciudad.

Por petición de habitantes de la colonia Virreyes Obrera, brigadas municipales instalaron barrotes de seguridad en el camellón central del bulevar José Sarmiento, frente a la calle Nueva, con el objetivo de evitar cruces indebidos que ponían en riesgo la integridad de las personas y su patrimonio.

Asimismo, personal de “Aquí Andamos” reforzó las labores permanentes de riego con agua tratada en áreas verdes y camellones de bulevares como Antonio Cárdenas, Emilio Arizpe de la Maza, Venustiano Carranza, Pedro Figueroa, José Musa de León y Jesús Valdés Sánchez, entre otros. El alcalde Javier Díaz recordó a la población el número del asistente virtual “Saltillo Fácil”, 844-160-08-08, mediante el cual se pueden reportar servicios públicos municipales para su atención inmediata.

Publicidad