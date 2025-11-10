Realizan labores de limpieza profunda y deshierbe en la Casa de los Niños de Saltillo

    Cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza, deshierbe y poda en la Casa de los Niños, como parte del compromiso del Ayuntamiento con la salud y la seguridad de la infancia saltillense. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo realizó labores de limpieza, deshierbe y poda en la Casa de los Niños, acciones que forman parte del programa “Aquí Andamos”

Con el propósito de mantener espacios seguros, saludables y en óptimas condiciones para la convivencia y el bienestar de la niñez, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, llevó a cabo labores de limpieza y deshierbe en las áreas verdes de la Casa de los Niños de Saltillo, asociación civil dedicada a la atención de menores en situación vulnerable.

Por instrucción del alcalde, personal del programa “Aquí Andamos” realizó una jornada de limpieza profunda, deshierbe y poda en los distintos espacios de este centro comunitario que ofrece programas extraescolares y de educación abierta a niñas, niños y adolescentes.

Estas acciones, impulsadas también por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, contribuyen a proteger la salud de las y los menores al eliminar maleza, basura y posibles criaderos de insectos, además de reducir riesgos de accidentes durante sus actividades al aire libre.

Brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable participaron en las tareas de mantenimiento de jardines y áreas exteriores, promoviendo un entorno digno y agradable que favorece el bienestar emocional y la sana convivencia.

Los trabajos de mantenimiento se extendieron a diversos puntos del sur de la ciudad, donde el programa “Aquí Andamos” busca fortalecer la convivencia y el uso seguro de los espacios públicos. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González refrendó su compromiso con el cuidado de la infancia y con el mantenimiento de los espacios públicos y de asistencia social, al impulsar acciones que fortalecen la seguridad, la salud y la calidad de vida de las familias saltillenses.

ATIENDEN MÁS ESPACIOS PÚBLICOS

Como parte de las labores de recuperación de espacios públicos, cuadrillas de “Aquí Andamos” intervinieron las plazas y áreas verdes del fraccionamiento Portal de las Lomas, atendiendo una solicitud vecinal enviada al asistente virtual Saltillo Fácil (844-160-08-08).

El personal municipal retiró basura y escombro acumulado, además de realizar acciones de deshierbe y poda del arbolado, con el propósito de promover la convivencia y el uso recreativo de los espacios al aire libre.

Los trabajos se llevaron a cabo en áreas ubicadas sobre la calle Alondras y bulevar Militar, así como en la calle Mirlos, al sur de la ciudad.

Las brigadas municipales continúan con la recuperación de áreas verdes y espacios públicos en distintos puntos de Saltillo, fortaleciendo la seguridad, la salud y la convivencia entre la comunidad. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, con el fin de incrementar la seguridad vial, brigadas municipales realizaron labores de limpieza en la calle Prolongación Francisco de Urdiñola, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

En esa misma vialidad, personal de la Dirección de Servicios Públicos pintó de color amarillo el cordón cuneta del camellón central, mientras que, mediante el programa “Colonias al 100”, se delimitaron pasos peatonales en el cruce de Paseo de los Mirlos y Paseo del Cortijo, en la colonia Lomas de Lourdes.

