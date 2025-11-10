Realizan labores de limpieza profunda y deshierbe en la Casa de los Niños de Saltillo

Con el propósito de mantener espacios seguros, saludables y en óptimas condiciones para la convivencia y el bienestar de la niñez, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, llevó a cabo labores de limpieza y deshierbe en las áreas verdes de la Casa de los Niños de Saltillo, asociación civil dedicada a la atención de menores en situación vulnerable.

Por instrucción del alcalde, personal del programa “Aquí Andamos” realizó una jornada de limpieza profunda, deshierbe y poda en los distintos espacios de este centro comunitario que ofrece programas extraescolares y de educación abierta a niñas, niños y adolescentes.

Estas acciones, impulsadas también por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, contribuyen a proteger la salud de las y los menores al eliminar maleza, basura y posibles criaderos de insectos, además de reducir riesgos de accidentes durante sus actividades al aire libre.

Brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable participaron en las tareas de mantenimiento de jardines y áreas exteriores, promoviendo un entorno digno y agradable que favorece el bienestar emocional y la sana convivencia.