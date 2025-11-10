Persistirá el frío en Saltillo durante madrugada del martes; activan refugios temporales
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Se prevén temperaturas de hasta 5 grados en la capital coahuilense; autoridades piden extremar cuidados con menores y adultos mayores
El Gobierno Municipal de Saltillo informó que las bajas temperaturas continuarán durante la madrugada de este martes 11 de noviembre, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones ante las condiciones frías que se mantendrán en la región.
TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo invita a disfrutar la Callejoneada ‘Historias y Leyendas’
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la noche de este lunes el termómetro descenderá a cerca de 8 grados Celsius, y alcanzará 5 grados en la madrugada del martes. Para el transcurso del día se espera una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 9 por la noche.
La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo señaló que el frente frío número 13 continuará afectando a la entidad, aunque se prevé un ligero incremento térmico para el miércoles, con una máxima de 25 grados y una mínima de 10.
Ante estas condiciones, las autoridades municipales recomendaron mantenerse bien abrigados, especialmente a niñas, niños y personas adultas mayores; cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire, y no encender anafres, braseros ni carbón dentro de las viviendas, ya que pueden generar intoxicaciones por monóxido de carbono.
Asimismo, Protección Civil pidió verificar el buen estado de los calentadores de gas, mantener ventilación adecuada y consumir bebidas calientes y alimentos nutritivos para mitigar los efectos del frío.
Para atender a quienes requieran resguardo, el municipio mantiene habilitados cinco refugios temporales en distintos puntos de la ciudad:
Grupo Ermita AA, en calle Miguel Hidalgo 417, Zona Centro.
Refugio de los Necesitados, en Melchor Múzquiz 472, Zona Centro.
Morir Para Empezar a Vivir, en Primo de Verdad 120, colonia Bellavista.
Solo por la Gracia de Dios, en Caliche 121, colonia Loma Bonita II.
San Juan Diego, en Ojo de Agua 642, colonia Ojo de Agua.
Finalmente, las autoridades recordaron que ante cualquier emergencia se puede solicitar apoyo al sistema 911, disponible las 24 horas del día.