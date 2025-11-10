Persistirá el frío en Saltillo durante madrugada del martes; activan refugios temporales

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que las bajas temperaturas continuarán durante la madrugada de este martes 11 de noviembre, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones ante las condiciones frías que se mantendrán en la región. TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo invita a disfrutar la Callejoneada ‘Historias y Leyendas’ De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la noche de este lunes el termómetro descenderá a cerca de 8 grados Celsius, y alcanzará 5 grados en la madrugada del martes. Para el transcurso del día se espera una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 9 por la noche.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo señaló que el frente frío número 13 continuará afectando a la entidad, aunque se prevé un ligero incremento térmico para el miércoles, con una máxima de 25 grados y una mínima de 10. Ante estas condiciones, las autoridades municipales recomendaron mantenerse bien abrigados, especialmente a niñas, niños y personas adultas mayores; cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire, y no encender anafres, braseros ni carbón dentro de las viviendas, ya que pueden generar intoxicaciones por monóxido de carbono.