Realizan limpieza en bulevar Morelos y construyen techumbre en primaria de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo realiza trabajos de mantenimiento en vialidades y espacios públicos, además de obras de infraestructura en planteles educativos, como parte de las acciones impulsadas por el alcalde Javier Díaz González. Este jueves, personal del programa “Aquí Andamos” llevó a cabo labores de deshierbe y limpieza general en el camellón central y los laterales del bulevar Morelos, en el tramo comprendido entre la calle 22 y el bulevar Fundadores.

Las labores tienen como objetivo mantener esta vialidad en mejores condiciones y contribuir a una movilidad más segura para quienes transitan por el sector. De manera paralela, el Gobierno Municipal, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, construye una techumbre en la Escuela Primaria “Leona Vicario”, ubicada entre las calles Los Sauces y Valle de las Maravillas, en la colonia Valle Verde.

La obra forma parte del programa “Participa Saltillo”, mediante el cual se realizan acciones de mejoramiento de infraestructura escolar con la participación de la comunidad. Una vez concluida, la techumbre permitirá que estudiantes y personal docente cuenten con un espacio protegido para realizar actividades escolares, cívicas, deportivas y de convivencia al aire libre. De acuerdo con el Gobierno Municipal, las acciones forman parte de los trabajos permanentes de mantenimiento de vialidades y espacios públicos, así como de la atención a infraestructura que beneficia a las familias y comunidades escolares de Saltillo.

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