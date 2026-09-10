Saltillo: comercios del Centro Histórico alistan promociones por Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco

Comercios del Centro Histórico de Saltillo prepararon promociones, precios especiales y menús para recibir a los visitantes que acudirán a la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco, que se desarrollará del 10 al 13 de septiembre en el primer cuadro de la ciudad, informó la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo A.C. De acuerdo con el organismo, la competencia reunirá en Plaza de Armas a 32 arqueros provenientes de 17 países, por lo que los establecimientos de la zona se preparan para atender tanto a visitantes locales como nacionales e internacionales durante los días del encuentro deportivo.

Alan Christian Duarte, presidente de la asociación, consideró que la realización de la competencia representa una oportunidad para atraer visitantes a restaurantes, cafeterías y otros establecimientos del Centro Histórico, además de dar a conocer la oferta comercial de esta zona de Saltillo. “Para nosotros es una oportunidad histórica. Queremos que quienes vengan a disfrutar del Tiro con Arco también recorran nuestras calles, entren a nuestros restaurantes, cafeterías y comercios y conozcan todo lo que ofrece el Centro Histórico. Los comerciantes estamos preparados para recibirlos y queremos que se lleven una gran experiencia de Saltillo”, declaró.

La Asociación de Comerciantes invitó a las familias saltillenses y a quienes visiten la ciudad durante estos días a recorrer los establecimientos tradicionales del primer cuadro y aprovechar las promociones que, según informó, fueron preparadas con motivo de la competencia. El organismo señaló que busca aprovechar la presencia de asistentes al evento para impulsar el consumo en los negocios del sector y mostrar la oferta gastronómica y comercial existente en el Centro Histórico.

“Este fin de semana los ojos del mundo van a estar puestos en nuestro Centro Histórico. Queremos aprovecharlo para mostrar no solamente un gran evento deportivo, sino también la hospitalidad, gastronomía y comercio que distinguen a Saltillo”, expresó Duarte.