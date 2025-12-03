Realizan limpieza integral en Parque Urdiñola y diversos puntos de Saltillo

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo una jornada integral de limpieza en el tradicional Parque Urdiñola, con el propósito de mantener este emblemático espacio en óptimas condiciones y garantizar que continúe siendo un punto de encuentro seguro y agradable para las familias.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa “Aquí Andamos” realizó trabajos de retiro de basura, deshierbe, poda de árboles, barrido de andadores y mantenimiento al mobiliario urbano. Estas labores buscan mejorar la imagen del parque, favorecer una convivencia más cómoda y prevenir riesgos como plagas o baja visibilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo intensifica campaña de concientización vial en el Centro y Norte de la ciudad

El Gobierno Municipal destacó la importancia de estas acciones para proteger el patrimonio histórico del Parque Urdiñola, uno de los más antiguos y representativos de la ciudad, ubicado junto a la colonia Arcos de Belén y sobre el bulevar Francisco de Urdiñola. Además, hizo un llamado a la población a contribuir con pequeñas acciones, como depositar basura en su lugar y respetar las áreas verdes.