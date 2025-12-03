Realizan limpieza integral en Parque Urdiñola y diversos puntos de Saltillo

    Realizan limpieza integral en Parque Urdiñola y diversos puntos de Saltillo
    Las acciones buscan preservar el parque en óptimas condiciones y mantenerlo como un espacio seguro y agradable para las familias. FOTO: CORTESÍA

El programa ‘Aquí Andamos’ ejecutó labores de limpieza, deshierbe, poda y mantenimiento

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo una jornada integral de limpieza en el tradicional Parque Urdiñola, con el propósito de mantener este emblemático espacio en óptimas condiciones y garantizar que continúe siendo un punto de encuentro seguro y agradable para las familias.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa “Aquí Andamos” realizó trabajos de retiro de basura, deshierbe, poda de árboles, barrido de andadores y mantenimiento al mobiliario urbano. Estas labores buscan mejorar la imagen del parque, favorecer una convivencia más cómoda y prevenir riesgos como plagas o baja visibilidad.

El Gobierno Municipal destacó la importancia de estas acciones para proteger el patrimonio histórico del Parque Urdiñola, uno de los más antiguos y representativos de la ciudad, ubicado junto a la colonia Arcos de Belén y sobre el bulevar Francisco de Urdiñola. Además, hizo un llamado a la población a contribuir con pequeñas acciones, como depositar basura en su lugar y respetar las áreas verdes.

El Gobierno destacó que estas tareas ayudan a prevenir plagas, eliminar riesgos y mejorar la visibilidad dentro del parque. FOTO: CORTESÍA

Acciones en beneficio de la comunidad escolar

Como parte de la estrategia “Saltillo con mayor limpieza y orden”, cuadrillas municipales realizaron una limpieza profunda en el callejón ubicado detrás del Instituto de Ciencias y Humanidades (ICH), la Facultad de Odontología de la UAdeC y el CONALEP Saltillo I, al poniente de la ciudad.

En esta zona se retiró basura, escombro y maleza, con el objetivo de evitar focos de infección, malos olores y la presencia de plagas que pudieran afectar a estudiantes, maestros y habitantes del sector. El Ayuntamiento informó que un entorno limpio y despejado mejora la visibilidad, reduce riesgos y desincentiva actos vandálicos, además de facilitar el tránsito peatonal.

Atención ciudadana y embellecimiento urbano

En respuesta a reportes recibidos mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron limpieza integral en el bulevar Francisco Coss, entre Paseo de la Reforma e Isidro López Zertuche.

A la par, el Gobierno Municipal trabaja en el embellecimiento de áreas verdes con la siembra de cientos de plantas de nochebuena en los principales bulevares. Un ejemplo es la intervención realizada en el área verde situada entre Paseo de la Reforma y la calle Magisterio, al poniente de la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno de Saltillo reafirma su compromiso de mantener espacios públicos limpios, seguros y agradables para toda la ciudadanía.

