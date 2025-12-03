Saltillo intensifica campaña de concientización vial en el Centro y Norte de la ciudad

Saltillo
/ 3 diciembre 2025
    Los cruceros se instalaron en puntos como la calle Allende en el Centro Histórico y el bulevar José Musa de León. FOTO: CORTESÍA

Participaron jóvenes voluntarios, personal del Instituto y elementos de la Comisaría

El Instituto Municipal de la Juventud, en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llevó a cabo una serie de cruceros temáticos con mensajes de concientización vial dirigidos a la población en general, con el propósito de reducir accidentes y fortalecer la cultura preventiva en la ciudad.

Jóvenes voluntarios, personal del Instituto y elementos de la Comisaría se apostaron en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la calle Allende, en el Centro Histórico, y el bulevar José Musa de León, al norte de Saltillo.

En las actividades participaron el director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, y el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix.

“El objetivo principal es concientizar a la ciudadanía, promover la cultura de la seguridad al conducir y reducir el número de accidentes automovilísticos en la ciudad”, señaló Ramírez Espinoza.

$!Las actividades estuvieron dirigidas a toda la población para promover una cultura de seguridad al conducir
Durante los cruceros, los jóvenes portaron letreros gigantes con frases como “Tu vida no es un juego”, “Si tomaste entrega las llaves, no tu vida”, “Después de la fiesta el riesgo no acaba”, “Manejar borracho no es mala suerte, es mala elección” y “Manejar borracho es la peor decisión”. Además, se entregaron folletos informativos a automovilistas que transitaban por las vialidades intervenidas.

Estas acciones forman parte de una campaña permanente de prevención. Previamente, el mensaje ya se había llevado a puntos estratégicos como el cruce del periférico Luis Echeverría y Francisco de Urdiñola; Allende y Aldama; así como en el bulevar Fundadores y bulevar Mirasierra.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

