Saltillo intensifica campaña de concientización vial en el Centro y Norte de la ciudad

El Instituto Municipal de la Juventud, en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llevó a cabo una serie de cruceros temáticos con mensajes de concientización vial dirigidos a la población en general, con el propósito de reducir accidentes y fortalecer la cultura preventiva en la ciudad.

Jóvenes voluntarios, personal del Instituto y elementos de la Comisaría se apostaron en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la calle Allende, en el Centro Histórico, y el bulevar José Musa de León, al norte de Saltillo.

En las actividades participaron el director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, y el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix.

“El objetivo principal es concientizar a la ciudadanía, promover la cultura de la seguridad al conducir y reducir el número de accidentes automovilísticos en la ciudad”, señaló Ramírez Espinoza.