Saltillo intensifica campaña de concientización vial en el Centro y Norte de la ciudad
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Participaron jóvenes voluntarios, personal del Instituto y elementos de la Comisaría
El Instituto Municipal de la Juventud, en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llevó a cabo una serie de cruceros temáticos con mensajes de concientización vial dirigidos a la población en general, con el propósito de reducir accidentes y fortalecer la cultura preventiva en la ciudad.
Jóvenes voluntarios, personal del Instituto y elementos de la Comisaría se apostaron en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la calle Allende, en el Centro Histórico, y el bulevar José Musa de León, al norte de Saltillo.
TE PUEDE INTERESAR: Inaugura Aguas de Saltillo sexto pozo de agua; serán 22 las colonias beneficiadas
En las actividades participaron el director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, y el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix.
“El objetivo principal es concientizar a la ciudadanía, promover la cultura de la seguridad al conducir y reducir el número de accidentes automovilísticos en la ciudad”, señaló Ramírez Espinoza.
Durante los cruceros, los jóvenes portaron letreros gigantes con frases como “Tu vida no es un juego”, “Si tomaste entrega las llaves, no tu vida”, “Después de la fiesta el riesgo no acaba”, “Manejar borracho no es mala suerte, es mala elección” y “Manejar borracho es la peor decisión”. Además, se entregaron folletos informativos a automovilistas que transitaban por las vialidades intervenidas.
Estas acciones forman parte de una campaña permanente de prevención. Previamente, el mensaje ya se había llevado a puntos estratégicos como el cruce del periférico Luis Echeverría y Francisco de Urdiñola; Allende y Aldama; así como en el bulevar Fundadores y bulevar Mirasierra.