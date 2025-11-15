Realizan limpieza profunda en banquetas del Centro de Saltillo

Saltillo
/ 15 noviembre 2025
    Realizan limpieza profunda en banquetas del Centro de Saltillo
    Las labores abarcan tramos de Juárez, Hidalgo, Aldama y Paseo Capital, como parte del programa permanente de mantenimiento urbano. FOTO: CORTESÍA

El Municipio avanza en la limpieza de banquetas en calles del Centro Histórico mediante hidrolavado nocturno, con el fin de mantener espacios peatonales seguros y en buen estado

El Ayuntamiento de Saltillo reforzó esta semana las labores de limpieza profunda en las banquetas del Centro Histórico, con el objetivo de mantener calles más seguras y agradables para peatones y visitantes. Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, informó que estos trabajos se realizan de manera coordinada con la Dirección de Servicios Públicos, aprovechando una hidrolavadora industrial donada por el empresario Álvaro Morales y la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico.

TE PUEDE INTERESAR: Continúan reforzando limpieza de plazas y vialidades para mejorar el entorno urbano de Saltillo

$!La máquina karcher donada por comerciantes permite una limpieza profunda con agua tratada caliente en banquetas de alta afluencia.
La máquina karcher donada por comerciantes permite una limpieza profunda con agua tratada caliente en banquetas de alta afluencia. FOTO: CORTESÍA

Las cuadrillas municipales han intervenido tramos de gran afluencia, como la calle Juárez —entre General Cepeda y Nicolás Bravo—, así como Paseo Capital en el corredor de Padre Flores desde Victoria hasta Juan Aldama. También se avanzó en la calle Hidalgo, donde se limpiaron banquetas y accesos comerciales mediante equipo de agua tratada caliente que permite remover suciedad acumulada de larga data.

Rojas Oyervides explicó que los trabajos se realizan durante la noche para no afectar el tránsito peatonal ni las operaciones comerciales del día. Para esta semana, se tienen programados nuevos puntos: Juárez desde General Cepeda hasta Hidalgo, Aldama entre Xicoténcatl y Manuel Acuña, además de tramos de Paseo Capital y Morelos. Durante octubre se realizaron intervenciones similares en calles como Juan Aldama, Nicolás Bravo, Victoria y Manuel Pérez Treviño, y se prevé mantener el operativo de manera constante para preservar la imagen del primer cuadro de la ciudad.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

