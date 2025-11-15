Realizan limpieza profunda en banquetas del Centro de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El Municipio avanza en la limpieza de banquetas en calles del Centro Histórico mediante hidrolavado nocturno, con el fin de mantener espacios peatonales seguros y en buen estado
El Ayuntamiento de Saltillo reforzó esta semana las labores de limpieza profunda en las banquetas del Centro Histórico, con el objetivo de mantener calles más seguras y agradables para peatones y visitantes. Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, informó que estos trabajos se realizan de manera coordinada con la Dirección de Servicios Públicos, aprovechando una hidrolavadora industrial donada por el empresario Álvaro Morales y la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico.
TE PUEDE INTERESAR: Continúan reforzando limpieza de plazas y vialidades para mejorar el entorno urbano de Saltillo
Las cuadrillas municipales han intervenido tramos de gran afluencia, como la calle Juárez —entre General Cepeda y Nicolás Bravo—, así como Paseo Capital en el corredor de Padre Flores desde Victoria hasta Juan Aldama. También se avanzó en la calle Hidalgo, donde se limpiaron banquetas y accesos comerciales mediante equipo de agua tratada caliente que permite remover suciedad acumulada de larga data.
Rojas Oyervides explicó que los trabajos se realizan durante la noche para no afectar el tránsito peatonal ni las operaciones comerciales del día. Para esta semana, se tienen programados nuevos puntos: Juárez desde General Cepeda hasta Hidalgo, Aldama entre Xicoténcatl y Manuel Acuña, además de tramos de Paseo Capital y Morelos. Durante octubre se realizaron intervenciones similares en calles como Juan Aldama, Nicolás Bravo, Victoria y Manuel Pérez Treviño, y se prevé mantener el operativo de manera constante para preservar la imagen del primer cuadro de la ciudad.