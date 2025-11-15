Realizan limpieza profunda en banquetas del Centro de Saltillo

El Ayuntamiento de Saltillo reforzó esta semana las labores de limpieza profunda en las banquetas del Centro Histórico, con el objetivo de mantener calles más seguras y agradables para peatones y visitantes. Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, informó que estos trabajos se realizan de manera coordinada con la Dirección de Servicios Públicos, aprovechando una hidrolavadora industrial donada por el empresario Álvaro Morales y la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico.

TE PUEDE INTERESAR: Continúan reforzando limpieza de plazas y vialidades para mejorar el entorno urbano de Saltillo