Continúan reforzando limpieza de plazas y vialidades para mejorar el entorno urbano de Saltillo

Saltillo
/ 15 noviembre 2025
    Continúan reforzando limpieza de plazas y vialidades para mejorar el entorno urbano de Saltillo
    La Dirección de Medio Ambiente intervino la Gran Plaza para mantener juegos, áreas verdes y espacios convivenciales en óptimas condiciones. FOTO: CORTESÍA

El Municipio intensificó las labores de deshierbe y retiro de basura en colonias y avenidas principales, con el fin de reducir riesgos sanitarios, fortalecer la convivencia y mantener una buena imagen urbana

El Ayuntamiento de Saltillo emprendió una nueva jornada de rehabilitación en espacios públicos de la ciudad, enfocada en la limpieza, retiro de maleza y mantenimiento de áreas verdes. Las brigadas municipales se desplegaron esta semana en colonias del oriente y en vialidades de alto flujo, como parte de la estrategia permanente del alcalde Javier Díaz González para conservar entornos seguros y funcionales.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Celebra Museo de las Aves 32 años en Saltillo con entradas gratis, búho cornudo y aguililla rojinegra!

En la colonia Lomas del Bosque, personal del programa Aquí Andamos intervino diversas plazas públicas donde la maleza y los desechos se habían acumulado en los últimos días. Las cuadrillas atendieron el tramo comprendido entre las calles Hugo Castellanos Ramírez y Guadalupe González Ortiz, retirando escombro y desechos que representaban focos de infección y puntos de riesgo para las familias.

$!Cuadrillas municipales realizaron deshierbe y retiro de basura en plazas de Lomas del Bosque como parte del programa Aquí Andamos.
Cuadrillas municipales realizaron deshierbe y retiro de basura en plazas de Lomas del Bosque como parte del programa Aquí Andamos. FOTO: CORTESÍA

Estas acciones, señalaron autoridades municipales, buscan no solo mejorar la imagen urbana, sino también prevenir la proliferación de insectos y fauna nociva. Además, el deshierbe favorece el crecimiento adecuado de árboles y plantas, lo que permite conservar áreas verdes más saludables para niñas, niños y personas adultas que utilizan estos espacios diariamente.

De manera paralela, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó labores de limpieza integral en la Gran Plaza, uno de los puntos más concurridos de Saltillo. En este sitio —ubicado entre el bulevar Carlos Abedrop Dávila y el periférico Luis Echeverría Álvarez— se dio mantenimiento a zonas verdes, juegos infantiles, el Parque Perrón y áreas de convivencia frecuentadas por visitantes y residentes.

El operativo de limpieza también alcanzó vialidades clave. Brigadas municipales trabajaron en el bulevar Venustiano Carranza, desde Francisco Coss hasta Luis Donaldo Colosio, donde se retiró basura acumulada y se limpió el camellón central. En el sur de la ciudad, los equipos atendieron laterales y áreas verdes del bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en el tramo entre la Calzada Antonio Narro y el periférico LEA.

El Gobierno Municipal reiteró que estos trabajos forman parte de un compromiso continuo con el cuidado del entorno urbano y la seguridad vial. Asimismo, recordó que la ciudadanía puede reportar incidencias y solicitar servicios a través del chat bot Saltillo Fácil al número 844-160-08-08.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lizeth es señalada por encabezar una red de defraudadores inmobiliarios en la localidad.

Saltillo: Lizeth evita la cárcel temporalmente por fraude de más de 70 mdp y negocia con víctimas
El dirigente de la Coparmex hizo un llamado a las autoridades a combatir las extorsiones, un delito que está golpeando al empresariado en el país.

Extorsión tiene de rodillas a empresarios de México, afirma líder de la Coparmex
La ampliación de la carretera a Monclova mejorará la conectividad con la capital coahuilense.

Ampliación de carretera Saltillo-Monclova iniciará en entronque a Monterrey; va en proyecto ejecutivo
El pleno de la SCJN desecho por unanimidad los amparos y recursos promovidos por Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, por lo que deberá pagar sus adeudos fiscales al SAT.

Preocupa a la SIP el conflicto entre TV Azteca y el Gobierno de México
Familiares de Blanca Martínez Bustos exigen justicia tras su fallecimiento en el IMSS.

‘El IMSS se convirtió en condena de muerte’; exigen revisión tras posible negligencia en muerte de Blanca Martínez
Personal municipal retira a niñas y niños de zonas de riesgo para evitar accidentes entre el tráfico.

Durante octubre, UNIF detectó 21 niños chiapanecos que pedían dinero en calles de Saltillo
Una obra de arte de protesta que representan al presidente Donald Trump y a Jeffrey Epstein se pueden ver fuera de la entrada del restaurante Bustboys and Poets en el barrio de U Street de Washington.

Así es como Jeffrey Epstein logró tejer una enorme red de amigos adinerados e influyentes
true

Aeropuerto de Saltillo: ¿cobra nuevos bríos?