Continúan reforzando limpieza de plazas y vialidades para mejorar el entorno urbano de Saltillo

En la colonia Lomas del Bosque, personal del programa Aquí Andamos intervino diversas plazas públicas donde la maleza y los desechos se habían acumulado en los últimos días. Las cuadrillas atendieron el tramo comprendido entre las calles Hugo Castellanos Ramírez y Guadalupe González Ortiz, retirando escombro y desechos que representaban focos de infección y puntos de riesgo para las familias.

El Ayuntamiento de Saltillo emprendió una nueva jornada de rehabilitación en espacios públicos de la ciudad, enfocada en la limpieza, retiro de maleza y mantenimiento de áreas verdes. Las brigadas municipales se desplegaron esta semana en colonias del oriente y en vialidades de alto flujo, como parte de la estrategia permanente del alcalde Javier Díaz González para conservar entornos seguros y funcionales.

Estas acciones, señalaron autoridades municipales, buscan no solo mejorar la imagen urbana, sino también prevenir la proliferación de insectos y fauna nociva. Además, el deshierbe favorece el crecimiento adecuado de árboles y plantas, lo que permite conservar áreas verdes más saludables para niñas, niños y personas adultas que utilizan estos espacios diariamente.

De manera paralela, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó labores de limpieza integral en la Gran Plaza, uno de los puntos más concurridos de Saltillo. En este sitio —ubicado entre el bulevar Carlos Abedrop Dávila y el periférico Luis Echeverría Álvarez— se dio mantenimiento a zonas verdes, juegos infantiles, el Parque Perrón y áreas de convivencia frecuentadas por visitantes y residentes.

El operativo de limpieza también alcanzó vialidades clave. Brigadas municipales trabajaron en el bulevar Venustiano Carranza, desde Francisco Coss hasta Luis Donaldo Colosio, donde se retiró basura acumulada y se limpió el camellón central. En el sur de la ciudad, los equipos atendieron laterales y áreas verdes del bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en el tramo entre la Calzada Antonio Narro y el periférico LEA.

El Gobierno Municipal reiteró que estos trabajos forman parte de un compromiso continuo con el cuidado del entorno urbano y la seguridad vial. Asimismo, recordó que la ciudadanía puede reportar incidencias y solicitar servicios a través del chat bot Saltillo Fácil al número 844-160-08-08.