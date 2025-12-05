Realizan operativo para trasladar a secuestradores, en Saltillo

Nueve sujetos originarios de Jalisco fueron llevados bajo fuertes medidas de seguridad a la sala número ocho del centro de justicia penal ya que son acusados por el delito de secuestro.

Elementos de la Policía Estatal, con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal, (AIC) y del agrupamiento Reacción Sureste, (GRS) mantuvieron custodiados los pasillos del poder judicial del Estado. Los nueves acusados son considerados de alta peligrosidad y a petición del juez Jacobo Camacho solicitó que se realizara a puerta cerrada bajo la causa penal UEC/COAH/FG/2024/AC-13452.

Como víctima aparece Oscar N. quien formaba parte de ellos y fue secuestrado por los mismos en el mes de Agosto del 2024. Lo llevaron al ejido La Rioja en Ramos Arizpe, Coahuila donde le dieron 19 puñaladas hasta acabar con su vida. El hallazgo de cuerpo se dio hasta el 27 de Agosto del mismo año y la detención de los involucrados se dio en el mes de Noviembre del año en cursos en diversos cateos que se efectuaron en distintos puntos de la ciudad de Saltillo.

Todos fueron ingresados por los delitos de suministro de narcóticos, hasta que les fue cumplimentada una orden de aprehensión por secuestro con motivo de causar la muerte. El juez les dictó la prisión preventiva oficiosa y les programó una segunda audiencia para el próximo miércoles 10 de Diciembre