Retiran más de 300 toneladas de basura en operativo del Descacharre en Torreón

Torreón
/ 5 diciembre 2025
    Retiran más de 300 toneladas de basura en operativo del Descacharre en Torreón
    Cuadrillas municipales recorrieron más de 80 cuadras para retirar muebles y objetos en desuso. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Tras tres semanas de labores, Servicios Públicos concluye la limpieza en Eduardo Guerra, Hogares Ferrocarrileros y parte del Centro

TORREÓN, COAH.- Tras tres semanas de trabajo intensivo, la Ruta del Descacharre concluyó su intervención en las colonias Eduardo Guerra, Hogares Ferrocarrileros y diversas calles del Centro, con un total superior a las 300 toneladas de desechos recolectados.

Fernando Villareal, director de Servicios Públicos Municipales, informó que cuadrillas de 30 trabajadores realizaron labores diarias de limpieza, abarcando siete avenidas, 17 calles y más de 80 cuadras de la zona poniente y del primer cuadro de la ciudad.

“En total, en las colonias del poniente se recabaron alrededor de 230 toneladas y en la parte del Centro que se atendió, sumaron otras 90 toneladas de objetos en desuso, incluyendo muebles, fierros, plásticos, vidrios, madera y juguetes inservibles”, detalló.

El funcionario señaló que estas acciones forman parte del plan integral del alcalde Román Alberto Cepeda González para consolidar un Torreón más limpio, ordenado y saludable.

$!Personal de La Ola realizó trabajos diarios de limpieza en siete avenidas y 17 calles.
Personal de La Ola realizó trabajos diarios de limpieza en siete avenidas y 17 calles. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Villareal Cuéllar destacó que la Ruta del Descacharre ha tenido resultados sostenidos durante el año: 106 colonias atendidas y 3 mil 250 toneladas recolectadas, con la meta de cerrar 2025 con 110 colonias y alrededor de 3 mil 500 toneladas de residuos retirados.

LO QUE VIENE

La próxima semana, del 8 al 13 de diciembre, el operativo se trasladará a la colonia Lázaro Cárdenas, por lo que se exhorta a los vecinos a preparar objetos en desuso para su retiro oportuno.

El director recordó que deshacerse de cacharros y materiales acumulados ayuda a prevenir focos de infección que favorecen la presencia de mosquitos, fauna nociva y riesgos sanitarios en los hogares.

Las rutas y convocatorias se publican en las redes oficiales de Servicios Públicos Torreón, tanto en Facebook como en Instagram, para facilitar la participación ciudadana.

