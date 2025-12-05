Retiran más de 300 toneladas de basura en operativo del Descacharre en Torreón

TORREÓN, COAH.- Tras tres semanas de trabajo intensivo, la Ruta del Descacharre concluyó su intervención en las colonias Eduardo Guerra, Hogares Ferrocarrileros y diversas calles del Centro, con un total superior a las 300 toneladas de desechos recolectados.

Fernando Villareal, director de Servicios Públicos Municipales, informó que cuadrillas de 30 trabajadores realizaron labores diarias de limpieza, abarcando siete avenidas, 17 calles y más de 80 cuadras de la zona poniente y del primer cuadro de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Renueva Frontera más de mil metros cuadrados de pavimento en la colonia Jesús García

“En total, en las colonias del poniente se recabaron alrededor de 230 toneladas y en la parte del Centro que se atendió, sumaron otras 90 toneladas de objetos en desuso, incluyendo muebles, fierros, plásticos, vidrios, madera y juguetes inservibles”, detalló.

El funcionario señaló que estas acciones forman parte del plan integral del alcalde Román Alberto Cepeda González para consolidar un Torreón más limpio, ordenado y saludable.