Realizan trabajos nocturnos para reacomodar y sustituir barreras en bulevar Fundadores, Saltillo

Personal municipal realizó trabajos nocturnos para reacomodar y sustituir muros de contención de concreto en el bulevar Fundadores, como parte de las labores de mantenimiento de vialidades en Saltillo. De acuerdo con el Gobierno Municipal, las maniobras se programaron durante horarios de menor circulación vehicular para reducir las afectaciones al tránsito y facilitar las labores del personal encargado de mover las estructuras.

El Ayuntamiento utilizó la asistencia una grúa para retirar y colocar nuevamente las barreras de concreto ubicadas en el camellón central de Fundadores. La administración municipal señaló que los trabajos forman parte del programa “Aquí Andamos” y contemplan tanto el reposicionamiento como la sustitución de aquellos muros que requieren atención. ATIENDEN PUNTO EN MARÍA LUISA Además de las labores en Fundadores, personal municipal intervino un punto de la calle Santa Cruz, en la colonia María Luisa, donde fueron colocadas barreras de concreto junto a las escalinatas del sector.

Según informó el Municipio, las estructuras fueron instaladas para delimitar esa zona y disminuir riesgos para peatones y automovilistas. Las autoridades municipales indicaron que este tipo de intervenciones continuarán en distintos puntos de la ciudad donde se detecten necesidades de mantenimiento en la infraestructura vial.