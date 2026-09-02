Realizan trabajos nocturnos para reacomodar y sustituir barreras en bulevar Fundadores, Saltillo

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    Realizan trabajos nocturnos para reacomodar y sustituir barreras en bulevar Fundadores, Saltillo
    Maniobras nocturnas permitieron reacomodar y sustituir barreras de concreto en el bulevar Fundadores. CORTESÍA

Las maniobras se realizaron durante horarios de menor circulación; el Municipio informó además sobre la instalación de barreras de concreto en la colonia María Luisa

Personal municipal realizó trabajos nocturnos para reacomodar y sustituir muros de contención de concreto en el bulevar Fundadores, como parte de las labores de mantenimiento de vialidades en Saltillo.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, las maniobras se programaron durante horarios de menor circulación vehicular para reducir las afectaciones al tránsito y facilitar las labores del personal encargado de mover las estructuras.

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El Ayuntamiento utilizó la asistencia una grúa para retirar y colocar nuevamente las barreras de concreto ubicadas en el camellón central de Fundadores.

La administración municipal señaló que los trabajos forman parte del programa “Aquí Andamos” y contemplan tanto el reposicionamiento como la sustitución de aquellos muros que requieren atención.

ATIENDEN PUNTO EN MARÍA LUISA

Además de las labores en Fundadores, personal municipal intervino un punto de la calle Santa Cruz, en la colonia María Luisa, donde fueron colocadas barreras de concreto junto a las escalinatas del sector.

$!En la calle Santa Cruz, de la colonia María Luisa, fueron instaladas barreras de concreto junto a las escalinatas del sector.
En la calle Santa Cruz, de la colonia María Luisa, fueron instaladas barreras de concreto junto a las escalinatas del sector. CORTESÍA

Según informó el Municipio, las estructuras fueron instaladas para delimitar esa zona y disminuir riesgos para peatones y automovilistas.

Las autoridades municipales indicaron que este tipo de intervenciones continuarán en distintos puntos de la ciudad donde se detecten necesidades de mantenimiento en la infraestructura vial.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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