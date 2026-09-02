Intensifican labores de limpieza en el Centro Metropolitano de Saltillo
Las acciones se realizan mediante las brigadas del programa ‘Aquí Andamos’
El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de limpieza y mantenimiento en diferentes áreas del Centro Metropolitano, mediante las brigadas del programa “Aquí Andamos”.
Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, las cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza general, deshierbe, poda y desazolve en el camellón central del bulevar Carlos Abedrop Dávila, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Correo Marítimo.
De manera simultánea, las brigadas atendieron distintos puntos de la zona, entre ellos las calles Carmen Salinas, Raymundo de la Cruz López, Dámaso Rodríguez González, Pedro Torres Castilla y Eje 5, así como sectores ubicados en los alrededores del Parque Las Maravillas.
El alcalde Javier Díaz González señaló que las acciones del programa “Aquí Andamos” incluyen intervenciones integrales para retirar maleza y desechos, además de realizar poda de ramas bajas que pudieran representar algún riesgo para las personas que acuden al sector.
Indicó que estos trabajos buscan mantener en mejores condiciones los espacios públicos utilizados por la ciudadanía para realizar actividades físicas y deportivas al aire libre.
Las labores de mantenimiento forman parte de las acciones municipales que se desarrollan en distintos sectores de Saltillo para atender áreas verdes, vialidades y espacios de uso común.