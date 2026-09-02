Intensifican labores de limpieza en el Centro Metropolitano de Saltillo

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    Intensifican labores de limpieza en el Centro Metropolitano de Saltillo
    Las cuadrillas atendieron el camellón central del bulevar Carlos Abedrop Dávila. CORTESÍA

Las acciones se realizan mediante las brigadas del programa ‘Aquí Andamos’

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de limpieza y mantenimiento en diferentes áreas del Centro Metropolitano, mediante las brigadas del programa “Aquí Andamos”.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, las cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza general, deshierbe, poda y desazolve en el camellón central del bulevar Carlos Abedrop Dávila, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Correo Marítimo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/refuerzan-limpieza-y-mantenimiento-urbano-en-distintos-sectores-de-saltillo-GD22745146

De manera simultánea, las brigadas atendieron distintos puntos de la zona, entre ellos las calles Carmen Salinas, Raymundo de la Cruz López, Dámaso Rodríguez González, Pedro Torres Castilla y Eje 5, así como sectores ubicados en los alrededores del Parque Las Maravillas.

$!En ese tramo se efectuaron trabajos de limpieza general, deshierbe, poda y desazolve.
En ese tramo se efectuaron trabajos de limpieza general, deshierbe, poda y desazolve. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González señaló que las acciones del programa “Aquí Andamos” incluyen intervenciones integrales para retirar maleza y desechos, además de realizar poda de ramas bajas que pudieran representar algún riesgo para las personas que acuden al sector.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/retiran-basura-y-maleza-de-arroyos-de-la-colonia-nueva-tlaxcala-y-la-amistad-en-saltillo-ID23204518

Indicó que estos trabajos buscan mantener en mejores condiciones los espacios públicos utilizados por la ciudadanía para realizar actividades físicas y deportivas al aire libre.

Las labores de mantenimiento forman parte de las acciones municipales que se desarrollan en distintos sectores de Saltillo para atender áreas verdes, vialidades y espacios de uso común.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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