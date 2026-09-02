Intensifican labores de limpieza en el Centro Metropolitano de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de limpieza y mantenimiento en diferentes áreas del Centro Metropolitano, mediante las brigadas del programa “Aquí Andamos”.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, las cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza general, deshierbe, poda y desazolve en el camellón central del bulevar Carlos Abedrop Dávila, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Correo Marítimo.