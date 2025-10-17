Realizarán operativos especiales en panteones de Ramos Arizpe y Saltillo por el Día de Muertos

A dos semanas de la celebración del Día de Muertos, los municipios de Ramos Arizpe y Saltillo han intensificado los preparativos en sus cementerios municipales. Se estima la visita de miles de personas durante el fin de semana largo que culmina el 2 de noviembre.

En Ramos Arizpe, la Dirección de Servicios Concesionados está alistando un operativo especial en los panteones San Nicolás de Tolentino y San Ignacio. Se espera la llegada de entre 9 y 10 mil personas del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre.

Las autoridades municipales han señalado que esta ocasión será especial porque el 2 de noviembre caerá en domingo, lo que podría atraer visitantes desde el viernes 31 y el sábado 1.

Para mantener la circulación y garantizar el acceso seguro de peatones y personas con discapacidad, se instalarán retenes en las calles General Charles y Venustiano Carranza, estableciendo un solo sentido de circulación. La Policía Preventiva estará brindando apoyo con la vialidad para mantener todo en orden.

Protección Civil ha supervisado las bóvedas, reportando alrededor de 50 en mal estado en el camposanto San Ignacio, mientras que en el San Nicolás solo se identificaron dos bóvedas abiertas.

En cuanto a la limpieza y el comercio, Servicios Municipales se encargará de la recolección de basura. Asimismo, se coordina la instalación de cerca de ocho florerías y unos 40 comerciantes en el panteón San Ignacio, y hasta 100, incluyendo 12 florerías locales, en el San Nicolás.

La estrategia comercial busca proteger al mercado local de flores, por lo que no se permite la instalación de vendedores provenientes de otros estados.

Finalmente, se informó que se han colocado cinco depósitos de agua en el panteón San Nicolás. Además, por primera vez, se han instalado dos pilas nuevas en el San Ignacio para que las familias puedan limpiar y adornar las tumbas.

En la capital coahuilense, Saltillo, los panteones La Paz, Dolores y San Esteban también se encuentran listos para recibir a los deudos. Los preparativos se han concentrado en asegurar el abasto de agua y las labores de limpieza general.

Las autoridades han determinado que el aforo será libre en los tres cementerios de Saltillo, con el fin de facilitar el acceso a todas las familias que deseen visitar a sus seres queridos.

El horario de visita para los panteones La Paz, Dolores y San Esteban se ha fijado de 8 de la mañana a 7 de la noche, con estas jornadas extendidas durante los días 1 y 2 de noviembre, las fechas centrales de la conmemoración.